Владимир Путин призвал россиян не делать запасы продуктов из-за коронавируса

Премьер назвал ситуацию с поставками в магазины надежной, а президент рекомендовал не покупать продукты впрок.

Владимир Путин вместе с Михаилом Мишустиным посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

Премьер обратил внимание на то, что люди закупают большое количество продуктов, хотя в действительности «никаких проблем нет». Он сообщил, что ситуация с поставками товаров в магазины является стабильной. «Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты», – отметил глава российского правительства.

По словам президента, главное, чтобы люди понимали, что ситуация стабильная, «чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать».

Мишустин заверил, что в случае необходимости в магазины будет осуществляться поставка необходимых продуктов.