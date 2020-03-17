"Ценники начнут ползти вверх". К чему готовиться? Советы экономистов

Доллар на фоне новостей о том, что Россия вышла из сделки с ОПЕК, резко вырос аж на 10 рублей и преодолел отметку в 75. Потом рубль немного отыграл (курс стал 74,13 руб. за $), но все равно перевес на стороне доллара.

Надолго ли? Будут ли расти цены и на что? Что делать со сбережениями? Все эти вопросы вдруг снова стали насущными…

Sobesednik.ru задал их известным экономистам.

Мировой кризис на пороге

– Я отношусь к тем экспертам, которые считают, что рецессия мировой экономики наступит уже в этом году, — огорчил экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев. — И вся эта история с коронавирусом станет триггером для того, чтобы она наступила раньше. Если я прав и мировая рецессия наступит, то в первую очередь упадут цены на сырьевые товары (т.е. как раз на нефть и другие товары российского экспорта). Так что, боюсь, мы на пороге большого кризиса. И лучше просверлить новую дырку в ремне.

– Есть много косвенных признаков того, что происходящее сейчас — это начало очередного экономического кризиса, — добавляет финансовый аналитик, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. — Но уверенно это можно будет сказать лишь постфактум. Если же ориентироваться на биржевые индексы, то сейчас ситуация на грани. Это может быть как началом кризиса, так и глубокой коррекцией. И вот сейчас как раз решается, куда мы завернем. Довольно драматическое время.

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("Сейчас большинство аналитиков говорят, что рецессия скорее всего неотвратима. И скорее всего она случится")

Надолго ли упал рубль?

– Валютный курс не прогнозируется в принципе, — напоминает Сергей Хестанов. — Существует множество теорий его образования, и это лучший аргумент в пользу того, что ни одна из них полностью не отвечает на этот вопрос. Задача не имеет научного решения. Поэтому новые закономерности мы сможем понять только через некоторое время. Потому что произошло реальное большое и очень резкое изменение цены на нефть. И пока неизвестно, куда зайдет ситуация: из свежих новостей мы видим, что вслед за саудитами наращивать добычу намерены и другие страны. В общем, куда пойдет рубль, станет понятно минимум через несколько месяцев.

– Назад на 62 рубль уже в любом случае не откатится, — уверен бизнесмен, управляющий партнер компании Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко. — Никогда так не было, чтобы после падения рубль возвращался к докризисному значению. Еще несколько лет назад я говорил, что взвешенная цена за доллар для нашей экономики с точки зрения экспорта — это 74 руб. А поскольку мы вывозим просто ресурсы, даже не перерабатывая их, естественно, никто откатывать рубль не будет.

– На бытовом уровне (для граждан) крепкий рубль приятнее, — отмечает Хестанов. — Но едва ли ЦБ будет тратить резервы на то, чтобы скорректировать курс (для экспортеров слабый курс предпочтительнее). Какой смысл палить резервы, чтобы оттянуть неизбежное? Возможно, только чтобы сбить панику… Но, оглядываясь на то, как он действовал в 2008-м и особенно в 2015-м, мне кажется, особой щедрости ЦБ проявлять не будет. Не исключаю, впрочем, что до 22 апреля, может быть, он и будет тратить резервы. А после голосования, думаю, монетарные власти станут расходовать их экономнее.

А вот что будет делать ЦБ со ставкой, это зависит от приоритета, — продолжает эксперт. — В этом смысле действия мировых ЦБ противоположны: Банк Казахстана, скажем, недавно поднял ставку, а Банк Англии опустил до исторического минимума. Если в России приоритетной будет борьба с инфляцией (курс рубля), то ставку повысят. Если поддержка экономики — понизят. В каждом из вариантов есть свои резоны. Экономика так устроена: если улучшаете один параметр, то ухудшаете другой. И от того, что сейчас сделает ЦБ, будет понятна политика наших властей в горизонте полгода-год. Чем они решат пожертвовать, мы скоро узнаем.

Цены вырастут

– Цены будут расти не одномоментно и по-разному, — прогнозирует Потапенко. — Это очень сильно будет зависеть от того, как жестко и долго будут отвечать Саудовская Аравия и США — две крупнейшие экономики, на которые мы зачем-то пошли в атаку.

Электроника и бытовая техника начнут дорожать быстрее всего, — продолжает бизнесмен. — Несмотря на то, что пока еще не будет поставок по новым ценам, расплата там идет в короткие сроки и в валюте. Поэтому, думаю, уже в течение двух недель ценники начнут ползти вверх. Где-то в течение месяца подорожают лекарства: даже если мы сами их производим, ингредиенты и патенты, к сожалению, тут все зарубежные. Месяца через полтора должны начать расти в цене говядина, свинина и т.д. — то есть продукты, в которых есть импортная составляющая (оборудование, корма, племенные стада и т.д.). Начнет расти в цене и текстиль. Сейчас пока у нас все склады затоварены: большая часть предпринимателей работают с Китаем и знают, что до марта Китай не работает (у них Новый год. — Ред.), все затоварились заранее. С начала марта прошло не очень много времени, так что у всех еще есть остатки. Но скоро начнут банкротиться мелкие предприниматели: склады опустеют, а коронавирус закрыл границы…

– Часть контрактов — долгосрочные, многие бизнесмены выжидают, — уточняет Сергей Хестанов. — Чаще всего многолетние партнеры идут навстречу друг другу. Но уже сейчас, уверен, развернулись бурные переговоры по пересмотру цен. Кто-то готов давать скидку, кто-то нет… Примерно через пару месяцев, когда импортеры и экспортеры скорректируют свою политику, наступит большая определенность. В любом случае тем, кто хочет купить что-то импортное, и цена сейчас хорошая, советую поторопиться: легко догадаться – это вопрос недель и ценники начнут переписывать.

– В краткосрочной перспективе цены вырастут в меру девальвации, — уверен Андрей Нечаев. — А на импортные товары скачок произойдет в 2–3–4 недели: как только распродадут имеющиеся запасы. Другое дело, что позже и оте-чественные производители начнут повышать цены вслед за импортными, поэтому рост цен будет растянут во времени. А дальше все зависит от того, что будет с курсом рубля и евро в перспективе.

Подорожают овощи и фрукты из отечественных теплиц, по словам директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова. При курсе 70 руб. за доллар огурцы в среднем за год могут стоить 82,2 руб., томаты — 90,5 руб. При курсе 75 руб. — 85,4 и 94,1 руб. соответственно.

Рестораторы планируют пересматривать меню, по словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова. Стоимость еды может вырасти на 10%. Но не исключен и другой вариант: динамику цен сдержит низкая покупательная способность россиян.

Подорожают путешествия. Уже сейчас из-за скачка курса платить за путевки приходится больше.

Станут дороже автомобили, по словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева. Но процесс подорожания будет поэтапным и плавным.

Советы экспертов

– Сейчас спрашивают: не пора ли покупать доллары или вкладывать деньги в недвижимость? Хочется сказать: поздняк метаться, — сердится Дмитрий Потапенко. — Сейчас можно только выдохнуть и не дергаться. Продавать имеющиеся доллары сейчас тоже бессмысленно (особенно если у вас их меньше 100 тыс.). И если вы, кроме депозита, других возможностей для своих средств не используете, не упражняйтесь в беге на месте. Инвестициями надо заниматься профессионально. А в целом я всегда советую: получили какой-то доход — на 10% от него купите валюту. Доллар — это бумажка инвестиционная, на которой спекуляции вы не сделаете. Это бумага накопления.

– Самое время пересмотреть свой бюджет в сторону большей экономии, — предлагает Андрей Нечаев. — Я бы не советовал брать кредиты, если у вас нет стопроцентной уверенности, что вы сохраните рабочее место и текущий уровень доходов.

– Со сбережениями, как со здоровьем: принимать меры надо не тогда, когда стало плохо, а заранее, — говорит Сергей Хестанов. — Советы классические, ничего другого мир не придумал: то, что копится надолго (год-два и больше), надо держать в твердой валюте. То, что планируете потратить сейчас — в рублях.

Что обещает правительство

Выполнить все социальные обязательства; с 1 апреля проиндексировать социальные и государственные пенсии. Не допустить повышения цен на бензин. Удержать цены на жизненно важные лекарственные препараты.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2020 под заголовком «Опять «деревянный» споткнулся. Что делать?».