Стоимость доллара перевалила за отметку в 75 рулей

Цена на нефть марки Brent на Московской бирже обрушилась сразу на 7,5%. Теперь один её баррель стоит 31,5 рубль.

В 12:09 по московскому времени также увеличился курс доллара, стоимость которого перевалила за отметку в 75 рублей, превысив её на 3 копейки. В этот момент евро также достигло пикового значения в 84,27 рубля.

Как отмечает ТАСС, после этого валюты торговались уже по немного меньшей цене — 74,92 и 84,22 рубля соответственно.

Напомним, резкий обвал цен на нефть в прошлый понедельник, 9 марта, вызвал также удешевление рубля к евро и доллару, которое проявилось на Московской бирже уже 10 марта.