"Все нормально, падаем!": Эксперт прогнозирует 86 рублей за доллар

Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам», рассказал Sobesednik.ru, к чему могут привести новые антирекорды: 12 марта нефть опустилась до 33 долларов за баррель, рубль – до 74 за доллар.

– На вопрос «Что происходит?» можно ответить фразой из фильма «В бой идут одни старики»: «Все нормально, падаем!» – говорит эксперт. – На глобальных мировых рынках неспокойно, развалена сделка с ОПЕК, истерия с коронавирусом раздута до такой степени, что уже грозит рецессией мировой экономике.

– После глобального падения 6 и 9 марта пошло же отыгрывание — нефть прибавила 9%, рубль также укрепился почти до 70. И у многих появилась надежда, что ситуация быстро выправится.

– Сегодня ночью нефть поднималась до 40 долларов за баррель. Но это предел в рамках отскока. Теперь мы наблюдаем закономерное снижение. Самый оптимальный сценарий для нас сейчас, если нефть упадет до 31 доллара за баррель и на этом остановится.

А если пробьем 31 и пойдем ниже, то есть вероятность увидеть 25-27 долларов за баррель нефти — это минимум 2015 года. Так что пока все тревожно. Сегодня будет определяющий день.

– А что будет с рублем?

– Рубль, несмотря на все уверения наших властей, в очередной раз показал, что он так и ходит за нефтью. Правда, он чутко реагирует на падение нефти, но рост нефти он так же резко, к сожалению, не отыгрывает.

Сейчас важно следить за уровнем 75 рублей за доллар. Если рубль его преодолеет и закрепится выше, то дальше пойдет к 80. А еще дальше даже и заглядывать не хочется, после 80 цель – 86 рублей за доллар.

– Мировые рынки тоже продолжат падение?

– Сейчас внимание на индекс американского фондового рынка SP500. Если он упадет глубже уровня 2450-2500, то, наверное, можно будет говорить об окончании 11-летнего «бычьего» (растущего) рынка.

– Подкидывают дровишек в общий костер ежедневные новости про коронавирус, из-за которого раздувается истерия при очень незначительной смертности от этого заболевания. Нет ощущения в рукотворности этого кризиса?

– Честно говоря, на ум начинают приходить различные теории заговоров. Что такое этот коронавирус по последствиям? Ерунда даже по сравнению со свиным, птичьим гриппом, атипичной пневмонией.

Но повышенное значение коронавирусу придали с самого начала китайцы, которые стали закрывать свои предприятия, города. Вот и возникают версии, что хотели то ли скрыть какие-то проблемы, то ли запустить новый цикл.

– Есть еще версия, что китайцы хотели обрушить стоимость своих акций, чтобы затем подешевке выкупить их, в том числе и у иностранных собственников.

– Я такой версии не слышал. Но в прошлый кризис в 2008 году ВЭБу (госкорпорации «Внешэкономбанк») специально были выделены средства на покупку акций Газпрома и других важных предприятий по бросовым ценам. Так что такие ситуации вполне реальны.