Коронавирус в мире, нефтяная война и Донбасс. Главное к утру 12 марта. Кратко

В связи с пандемией коронавируса число штатов в США, объявивших о чрезвычайном положении, выросло до 24, передают «Ведомости». Президент США Дональд Трамп назвал его «ужасной инфекцией» и ввел 30-дневный запрет на въезд из Европы (начиная с пятницы). Авиасообщение с ЕС ужесточит и Россия: в Германию, Испанию, Италию и Францию смогут летать лишь самолеты «Аэрофлота» и только в семь городов, пишет «КоммерсантЪ». В Италии из-за болезни власти закрывают бары, рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины.

Из-за обнаружения COVID-19 у игрока «Юта Джаз» Руди Гобера также был приостановлен игровой сезон НБА. Губернатор Токио тем временем отвергает отмену Олимпийских игр, которая представляется ей «немыслимой». Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РБК, что Кремль пока не планирует отменять празднование Дня Победы в Москве.

Коронавирус выявлен у известного американского актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон: «Чтобы сделать все правильно, как сейчас и нужно, мы сдали анализы на коронавирус», — пишет он в своем Twitter.

По данным Bloomberg, члены ОПЕК Ирак и Кувейт намерены присоединиться к ценовой войне Саудовской Аравии против России и увеличить экспорт нефти в апреле. При этом газета «КоммерсантЪ» обращает внимание, что только планы саудитов по увеличению объемов поставок мешают российскому рынку восстановится после событий «черного вторника». В свою очередь, опрошенные газетой «Известия» эксперты полагают, что на фоне удешевления нефти в РФ стоимость автомобилей может вырасти на 10%.

В январе доход «Газпрома» от экспорта упал на 40%, что может быть вызвано аномально теплой зимой.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о «новом механизме» решения конфликта на Донбассе, который подразумевает общение между Киевом и непризнанными республиками не только в формате переговоров в Минске, но и прямой диалог. Также в офисе президента Украины заявили о согласовании вопросов развода войск и обмена пленными.

Множество общественных деятелей и ученых инициировали обращение в Совет Европы, в котором просят дать оценку поправкам в Конституцию и всенародному голосованию по их принятию. Они также создали соответствующую петицию на Change.org. Одним из авторов обращения стал соавтор Конституции 1993 года, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров: