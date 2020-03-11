Сатаров: Вероятность отказа КС обнулить президентские сроки Путина равна нулю

Соавтор Конституции 1993 года, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров прокомментировал для Sobesednik.ru предложение Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимира Путина и ответил на вопрос, почему действующий глава государства так цепляется за власть.

10 марта в Госдуме прошло замечательное постановочное шоу, в котором поучаствовал сам президент, якобы приехавший на заседание экспромтом, но читавший свою речь по бумажке. К концу его выступления центр Москвы был готов к подавлению массовых протестов: улицы заполнила «Росгвардия» и ОМОН.

Депутаты в течение часа приняли поправки в Конституцию во втором чтении, включая уже разошедшуюся на мемы «терешковскую». Сегодня в третьем чтении Основной закон был окончательно «добит», и теперь очередь за Конституционным судом, который позволит или не позволит Путину снова участвовать в выборах.

– Какова вероятность, что Конституционный суд откажется обнулять путинские сроки? – спросили мы Георгия Сатарова.

– Нулевая, – прямо ответил он.

– То есть КС готов вынести решение, противоположное тому, что он выносил в 1998-м по Ельцину?

– Тут все немного тоньше. Эту поправку некорректно назвали обнулением. Обнуление – в политическом контексте – тогда было связано с принятием действительно новой Конституции, с принятием новой политической формулы. Мы переходили от советского государства к демократическому. Та Конституция 1993 года была Конституцией действительно нового государства. И в 1998 году Дума именно по этому поводу направляла запрос в КС: может ли быть обнулен срок правления по старой Конституции. На что КС ответил: «Да вы офигели!»

Именно поэтому, чтобы не ставить КС перед отменой собственного решения, придумали новую норму, которую вставили в Конституцию. И никого не смутили никакие противоречия.

Теперь КС может рассмотреть эту норму отдельно, хотя это противоречит юридической практике – ее надо рассматривать вместе со всей Конституцией. И если КС это подтвердит, они примут антиконституционное решение. Но я боюсь, что именно так и будет.

– Почему Путин так цепляется за власть? Чего он боится?

– Боится не только он. Тут все довольно прозрачно: только представьте себе корректную работу правоохранительной системы и судов. Здесь, безусловно, работает инстинкт самосохранения. Но мы не можем знать, какие представления за 20 лет сформировались у Путина о нем самом и окружающей действительности, не можем залезть ему в голову.