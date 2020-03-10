"Путин хочет править вечно": Усманова – о пятом сроке президента, одобренном ГД

Сегодня Владимир Путин лично прибыл в Госдуму на второе чтение поправок в Конституцию.

К его приезду все было готово. Депутаты, которых обычно не видно и не слышно, оперативно внесли недостающие, на их взгляд, предложения по поправкам в Конституцию. Александр Карелин – о досрочных выборах в Госдуму, Валентина Терешкова – об обнулении сроков Путина.

Досрочные выборы Путин отклонил. А насчет обнуления сделал весьма двусмысленное заявление. Долго подводя к мысли о том, что лишние президентские сроки – это не так уж страшно, и даже в США их ограничили относительно недавно, он в конце концов выдал. Что не против обнуления своих сроков через Конституционный суд. Напомним, что, в свое время КС отказался обнулять сроки Бориса Ельцина, и если КС сделает это сейчас, то выступит против собственной позиции. То есть выглядеть будет очень некрасиво. Депутаты незамедлительно поправку про обнуление одобрили.

– Путин желает править вечно, он не сможет расстаться с властью, – поделилась сотрудница московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. – Непонятно, в каком статусе его хотят оставить на вечное царствие, но очевидно, что уходить он не собирается. И мы должны высказывать свое мнение. Именно поэтому мы [Татьяна Усманова, Мария Кузнецова («Партия перемен») и Евгений Овчаров (команда Егора Жукова). – Ред.] сегодня подали в мэрию заявку на митинг против обнуления президентских сроков. На проспекте Сахарова 21 марта.

Как считают организаторы митинга, переписывание Конституции в интересах правящей верхушки недопустимо. И призывают присоединиться к митингу «все политические силы и всех людей, которые хотят для себя и России свободы, развития и процветания». «Речь фактически идёт об узурпации власти Владимиром Путиным, – говорится в объявлении о мероприятии. – У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего».

На наш вопрос, как относиться к пакетному голосованию по поправкам, намеченному на 22 апреля – идти голосовать или бойкотировать – у нашей собеседницы пока не нашлось ответа. Собственно, его пока нет ни у кого.

– Мы все ждем определения этой процедуры, – поделилась Татьяна Усманова. – Если она будет хоть немного похожа на что-то законное и там будет возможность организовать нормальное наблюдение, то да – идти. Но есть подозрение, что они обустроят все так, что голосовать мы будем смсками.