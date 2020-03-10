Московские активисты подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин сообщил, что инициативная группа оппозиционных активистов подала заявку на проведение митинга против принятого законопроекта об обнулении президентских сроков, котороый позволит действующему президенту Владимиру Путину оставаться главой государства до 2036 года.

«Организаторы считают недопустимым переписывание Конституции России в интересах правящей верхушки и призывают присоединиться к митингу все политические силы и всех людей, которые хотят для себя и России свободы, развития и процветания. Речь фактически идет об узурпации власти Владимиром Путиным. У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего», — приводит слова Фомина «КоммерсантЪ».

То есть вся эта неприличная возня с Конституцией затевалась ради одного сегодняшнего момента: двух новых сроков Путина. Терешкова, хорошо помнящая еще Сталина, не подвела.



36 лет гибридной монархии. — Дмитрий Гудков (@gudkovd) March 10, 2020

Митинг собираются провести в следующую субботу, 21 марта с двух до пяти часов дня на проспекте Академика Сахарова. Организаторы мероприятия заявили численность демонстрантов до 50 тысяч человек.

Как интересно получается.

Действующая конституция гарантирует, что я точно могу участвовать в президентских выборах, а Путин - точно не может.

На практике же, я выиграл два суда в ЕСПЧ и всё равно не могу.

А Путин был у власти 20 лет, но всё равно пойдёт на первый срок. — Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2020

Ранее Госдума приняла законопроект поправок в Конституцию во втором чтении. Депутаты от «Единой России» за несколько часов до голосования предложили провести досрочные выборы в Госдуму, а также обнулить сроки Владимира Путина. Вскоре президент приехал на заседание и произнес заготовленную речь, в которой не поддержал идею досрочного голосования, но одобрил обнуление, отметив, что для этого законопроект должен утвердить Конституционный суд.

После этого поправка о выборах в парламент была отозвана предложившим её Александром Карелиным, а все остальные изменения были приняты.