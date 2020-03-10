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Московские активисты подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Политика
17:58, 10 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин сообщил, что инициативная группа оппозиционных активистов подала заявку на проведение митинга против принятого законопроекта об обнулении президентских сроков, котороый позволит действующему президенту Владимиру Путину оставаться главой государства до 2036 года.

«Организаторы считают недопустимым переписывание Конституции России в интересах правящей верхушки и призывают присоединиться к митингу все политические силы и всех людей, которые хотят для себя и России свободы, развития и процветания. Речь фактически идет об узурпации власти Владимиром Путиным. У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего», — приводит слова Фомина «КоммерсантЪ».

Митинг собираются провести в следующую субботу, 21 марта с двух до пяти часов дня на проспекте Академика Сахарова. Организаторы мероприятия заявили численность демонстрантов до 50 тысяч человек.

Ранее Госдума приняла законопроект поправок в Конституцию во втором чтении. Депутаты от «Единой России» за несколько часов до голосования предложили провести досрочные выборы в Госдуму, а также обнулить сроки Владимира Путина. Вскоре президент приехал на заседание и произнес заготовленную речь, в которой не поддержал идею досрочного голосования, но одобрил обнуление, отметив, что для этого законопроект должен утвердить Конституционный суд.

После этого поправка о выборах в парламент была отозвана предложившим её Александром Карелиным, а все остальные изменения были приняты.

Теги: #Путин #Москва #Правки в Конституцию

Рубрика: Политика

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