Пока все дома: шесть лучших книг про хобби для тех, кто на карантине

Карантин заставил вспомнить о простых развлечениях и хобби, на которые раньше не находилось времени. Например, о кулинарии, рисовании и вязании. Эти занятия поднимают настроение и помогают снять стресс в наше неспокойное время. Совсем не важно, если вы раньше не брали в руки спиц и не подходили к плите. С помощью книг из нашей подборки приготовить тающие во рту брауни или связать свои первые носки сможет каждый.



Ильзира Карагузина «Выпечка — это просто. Красивые торты, пироги и другие сладости без лишних хлопот»



Научится готовить торты и чизкейки, пироги и рулеты, кексы и маффины, капкейки и печенье, чтобы потом, когда пандемия уйдет, приглашать на чай друзей и любимых? Ильзира Карагузина выбрала 39 проверенных классических и авторских рецептов, которые сможет освоить даже ребенок. И это не просто фигура речи — все рецепты из книги приготовила маленькая Адель — дочка Ильзиры. Вас ждут пошаговые инструкции, простые объяснения и вдохновляющие рецепты, которые доказывают, что выпечка — это отличный вариант для уютного домашнего развлечения.



Анна Смит «Рецепты аюрведы. Гармония пяти элементов»



Древнее учение аюрведа считает, что еда влияет на физическое, эмоциональное и духовное состояние человека. Поэтому гармоническое питание поможет защититься от сезонных простуд, улучшить состояние кожи и волос и обрести жизненное благополучие — что особенно важно в период эпидемий и кризисов. Дипломированный специалист по аюрведе и йоге, фито- и йогатерапевт Анна Смит в книге рассказывает, как с помощью пищи обрести покой и счастье. Важная особенность книги — издание адаптировано под российские реалии, поэтому вы легко найдете все необходимые ингредиенты в ближайшем супермаркете.



Нина Финаева «Я твой десерт»



Десерты можно готовить без муки, дрожжей, сахара и температурной обработки. Как это сделать — расскажет книга шеф-повара с 10-летним стажем Нины Финаевой. В ней она раскрыла секреты своих самых популярных сыроедческих рецептов. Брауни, глазированные сырки, марципан, пастила, пирожные из матчи, мятный авокадо-крем, мороженое-сэндвич и даже космический трюфель — все десерты можно без опаски давать детям и аллергикам, людям, соблюдающим диету и ведущим здоровый образ жизни. Нина называет свои сладости «безгрешными» — и мы не можем с ней не согласиться!



«Гениальные свитеры, пуловеры, кардиганы. Энциклопедия-конструктор»



Известный дизайнер и самый авторитетный немецкий автор в области вязания Рита Маассен написала книгу-конструктор по созданию свитеров, пуловеров и кардиганов. Рита предлагает 6 базовых дизайнов моделей, к которым вы сможете добавить самые разные рукава, манжеты или типы воротников. Создав уникальный дизайн свитера, вы легко приступите к делу: автор подготовила специальный раздел для новичков с подробными инструкциями. Авторский метод Риты позволяет легко приступить к вязанию и получать удовольствие от создания теплых уютных вещей собственного дизайна.



Стефани ван дер Линден «Гениальные носки. Вязание на спицах. Энциклопедия-конструктор»



Даже такая простая вещь, как носки, может обладать запоминающимся дизайном и быть невероятно удобной в носке. Стоит только отступить от традиционных схем и попробовать метод вязания, который предлагает Стефани ван дер Линден. Все просто: автор заметила, что отдельные части носка могут сочетаться как угодно, создавая 2,5 млн комбинаций. В издании Стефани собрала всю необходимую информацию для вязания носков, которые будут идеально сидеть даже на нестандартной ноге и смотреться идеально благодаря ажурным узорам и красочным сочетаниям.



Карина Кино «Настольная книга художника. Учимся рисовать с Кариной Кино»



Талантливая московская художница Карина Кино верит: рисовать может каждый! В этом занятии главное — свобода и личность творца, а не отточенная изобразительная техника. В своей книге Карина рассказывает, как открыть в себе художника, преодолеть страх чистого листа и создать собственный изобразительный стиль. В издании много упражнений, которые помогут раскрыть творческий потенциал, а также советов и лайфхаков от художницы, за чьим инстаграмом следят 58 тысяч подписчиков.



