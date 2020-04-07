"Яблоко" призвало пустить средства для голосования на борьбу с пандемией

Партия «Яблоко» призвала губернаторов ряда регионов пустить бюджет заложенный на проведение всенародного волеизъявления за поправки в Конституцию на борьбу с коронавирусом и поддержку людей, оказавшихся в трудном финансовом положении.

«На голосование уже выделено 14,8 млрд рублей из федерального бюджета. Такие расходы не целесообразны и в обычное время, а в период пандемии – непозволительны», — поясняет свою позицию глава партии Николай Рыбаков. Он также считает, что «деньги налогоплательщиков должны быть направлены на финансирование больниц, зарплаты врачей и медицинского персонала, закупку средств индивидуальной защиты для врачей и персонала больниц».

По данным «Яблока» 12 регионов успели заложить расходы на организацию голосования. Среди них указываются Белгородская, Смоленская, Брянская, Ивановская, Вологодская, Калининградская, Кемеровская, Костромская, Амурская, Саратовская, Тульская области и Красноярский край. Кроме них это сделали республики Карелия, Коми и Алтай. Главам этих субъектов Федерации было направлено соответствующее письмо Рыбакова.

Напомним, ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал граждан пожертвовать средства для выплаты зарплат пострадавшим от карантинных мер людям.