Сенатор Мархаев: не вводя ЧС и карантин, власти пытаются уйти от ответственности

Сенатор Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев написал в своем Facebook, что, по его мнению, принимаемые сейчас в экстренном порядке законы и акты нужны для обхода уже имеющихся правил.

По его мнению, при разговорах о борьбе с коронавирусом в России «речь не идет о борьбе с эпидемией как таковой», так как «цели у всей этой кампании совсем другие и они явно антинародные, где в основе лежит не “самоизоляция”, а “изоляция”». При этом он отмечает, что «меры предупреждения и предотвращения развития эпидемии необходимы, и [он] их абсолютно не оспаривает».

Он уверен, что «сотни тысяч» малых и средних предприятий обречены на гибель из-за соответствующих «непродуманных мер или полумер», принимаемых властями, которые, по его мнению, не вводят режим ЧС или полноценный карантин, так как не хотят нести ответственность перед проедпринимаетлями: «Именно нежелание возмещать ущерб и убытки российскому бизнесу, которые он уже терпит, и есть главная причина всех попыток манипуляций, связанных с отказом ввода карантина либо чрезвычайной ситуации и объявления непонятных длительных выходных с необходимостью самоизоляции», — уверен он.

Напомним, что сенатор Мархаев стал единственным человеком во всем Федеральном Собрании, который проголосовал против предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию. Он также открыто выступал против силовых разгонов митингов летом прошлого года в Москве, называя действия правоохранительных органов «неправомерными, профессиональными и безграмотными».