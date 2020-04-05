Купите, а не попрошайничайте позорно: В сети ответили просящему планшеты Беглову

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей города отдать ненужные ноутбуки и планшеты, чтобы их передали школьникам, у которых нет возможности учиться дистанционно.

«В Петербурге 507 000 школьников, из них 16 904 детей не имеют дома компьютерной техники и выхода в интернет, с помощью которых можно продолжить изучение школьной программы», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». По словам главы региона, с помощью отдельных компаний уже удалось найти 4 080 планшетов. Он также подчеркнул, что «склады не располагают нужным количеством товара», однако не уточнил, имеет ли ввиду склады магазинов электронной техники или технику имеющуюся в распоряжении города.

В комментариях под обращением многие граждане сочли обращение резонным и даже выразили желание поделиться техникой со школьниками, однако нашлись и люди, у которых тезисы Беглова вызвали вопросы: «В семьях по нескольку детей школьного возраста, и сами родители на удаленке. Даже не верится, что эта проблема в миллионном городе всего у 17 тысяч детей», — написал один из пользователей.

Часть аудитории губернатора посчитала правильным с его стороны выкупить ноутбуки у сетевых магазинов: «Пусть ЧС введут и реквизируют у ритейла, а потом компенсацию платят, как нормальное правительство. А не попрошайничают позорно. А то наши налоги не понятно куда идут, а как людям помочь так, либо на халяву хотят, либо вообще пошлют», — возмущается пользователь. Также в комментариях прозвучало предложение «покупать лишние у населения, а не просить подарить».