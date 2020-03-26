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26 марта, четверг

[15:20]СМИ: двухстороннюю пневмонию у Льва Лещенко вызвал коронавирус
[15:03]По делу об убийстве семейной пары на рынке Калининграда привлекли полицейского
[14:54]Readovka.ru могут заблокировать из-за одной статьи про депутата Госдумы Саблина
[14:24]Путин признал "обрушение рынка нефти", пояснив, что экономика "ложится"
[13:56]Песков заявил, что в РФ нет эпидемии, но призвал готовиться к худшему сценарию
[13:49]В Петербурге устроили бесплатную выдачу антисептика – рядом выстроилась толпа
[13:24]Эксперт: слушать видеолекцию более 15 минут никто не будет, их нужно сокращать
[13:12]В Кемеровской области спасли застрявшую в ограждении детского сада косулю
[12:56]Ежегодное отключение воды в России не отменят, но могут сократить
[12:26]Мишустин намерен штрафовать россиян за "легкомыслие"
[12:13]Трегулова призвала сотрудников Третьяковки заняться написанием книг
[12:02]СК собрал группу для поиска фейков и непроверенных данных о коронавирусе
[11:24]Собянин и мэр Сочи призвали жителей других регионов сидеть в своих городах
[10:54]Московский зоопарк будет транслировать кормление зверей в рабочие дни
[10:48]Навальный счел поддельным больного, говорившего с Путиным в Коммунарке
[10:26]Таксистов, лишившихся работы из-за пандемии COVID-19, пригласили в Мосгортранс
[10:00]На МЦК произошел сбой из-за инцидента с пассажиром на станции "Угрешская"
[09:32]Кабмин запретил все регулярные и чартерные рейсы по международным направлениям
[08:59]Вывод войск Франции из Ирака и Лев Лещенко в реанимации: главное к утру 26 марта
[08:26]В Москве ожидается солнечная погода и до 13 градусов тепла
[07:52]В Магадане идет проверка после нападения собаки на шестилетнюю девочку
[07:27]Отпуск за рубежом в ближайшие месяцы планируют около 3% россиян

25 марта, среда

[20:54]В четверг озвучат новые ограничения в Москве в связи с эпидемией COVID-19
[19:43]Пациенты в возрасте 73 и 88 лет скончались в Москве от пневмонии при COVID-19
[17:52]Ученые: лекарства против коронавируса быстро не появятся
[17:41]КС согласился с мнением кандидатов в депутаты в Мосгордуму, но выборы не отменил
[16:58]Путин: ставка страховых взносов с зарплат снизится с 30 до 15% "в долгую"
[16:54]Путин обозначил список экономических и социальных мер в связи с эпидемией
[16:32]Путин: следующая неделя будет нерабочей с сохранением зарплаты
[16:25]Путин заявил, что голосование по Конституции будет перенесено из-за коронавируса
[16:19]Мигрантку, у которой не принимали ребенка в детдом, могут посадить на 15 лет
[15:29]Главврач Боткинской больницы: на лечение коронавируса в день нужно до 200 тысяч
[14:37]Собянин отменил льготный проезд в транспорте для пенсионеров и студентов
[14:28]Принц Чарльз переносит коронавирус в легкой форме
[14:01]На фоне коронавируса в Москве и Подмосковье на 27% снизилось число ДТП
[13:15]Ведущий "Непутевых заметок" рассказал, как из-за его кашля эвакуировали рейс
[13:12]Мишустин: будем строго наказывать губернаторов за плохую борьбу с эпидемией
[12:30]Является нарушение карантина терроризмом или хулиганством определят по умыслу
[12:29]Фонд наркополитики могут оштрафовать за инструкцию по общению с полицией
[11:47]Из-за эпидемии половина студентов из общежитий разъехались домой по регионам

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Эксперт: слушать видеолекцию более 15 минут никто не будет, их нужно сокращать

Общество
13:24, 26 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Директор Федерального института развития образования РАНХиГС Максим Дулинов считает, что в связи с переходом школ на дистанционное обучение необходимо пересмотреть и саму форму занятий.

По его мнению, время, которое преподаватель отводит на лекционный материал, нужно ограничить 10-15 минутами: «Следует понимать, что слушать видеолекцию длительностью более 15 минут никто не будет. Учителя должны это учитывать. Можно изменить саму подачу материала — сконцентрировать необходимую информацию до 10-15 минут, а затем давать практические задания», — приводит его слова ИА «Москва».

Другой проблемой эксперт обозначил проведение онлайн-трансляций у разных классов в одно и то же время. Он полагает, что подобная форма обучения сделает затруднительным подключение к ним детей из многодетных семей, у которых дома есть только один компьютер. Дулинов считает, что дистанционная работа школ «с точки зрения выдачи зданий и материалов» даст родителям возможность контролировать время, проводимое детьми за компьютером.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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