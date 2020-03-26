Эксперт: слушать видеолекцию более 15 минут никто не будет, их нужно сокращать

Директор Федерального института развития образования РАНХиГС Максим Дулинов считает, что в связи с переходом школ на дистанционное обучение необходимо пересмотреть и саму форму занятий.

По его мнению, время, которое преподаватель отводит на лекционный материал, нужно ограничить 10-15 минутами: «Следует понимать, что слушать видеолекцию длительностью более 15 минут никто не будет. Учителя должны это учитывать. Можно изменить саму подачу материала — сконцентрировать необходимую информацию до 10-15 минут, а затем давать практические задания», — приводит его слова ИА «Москва».

Другой проблемой эксперт обозначил проведение онлайн-трансляций у разных классов в одно и то же время. Он полагает, что подобная форма обучения сделает затруднительным подключение к ним детей из многодетных семей, у которых дома есть только один компьютер. Дулинов считает, что дистанционная работа школ «с точки зрения выдачи зданий и материалов» даст родителям возможность контролировать время, проводимое детьми за компьютером.