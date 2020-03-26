Трамп американцам: "Идите работать!" Путин россиянам: "Идите отдыхать"

Сообщение Владимира Путина о выходной неделе для россиян любопытным образом коррелируется с заявлениями Дональда Трампа, которые тот сделал днем ранее. Президент США, взвесив аргументы врачей и экономистов, пришел к выводу, что стране необходимо как можно раньше вернуться к работе. Рецессия и экономическая депрессия могут сильно усугубить ситуацию.

Президент России, в отличие от американского коллеги, принял противоположное решение – объявить нерабочую неделю. По сути в России будут каникулы с 28 марта по 5 апреля. Владимир Путин призвал всех поберечь себя и оставаться дома.

Однако многие ли последуют этому совету? Россияне, у которых богатый опыт проведения январских каникул, будут избавлены от необходимости как ходить на работу, так и выполнять ее удаленно и вряд ли предпочтут дистанцироваться друг от друга в своих квартирах. В отличие от январских каникул, в стране будут закрыты музеи, театры, фитнес-центры, и развлечения граждане будут искать себе сами.

Дополнительное бремя (еще одно) падает и на работодателей. Им нужно будет изыскать резервы для выплаты зарплат. Профсоюзы уже заявили, что «проследят», чтобы зарплату работникам платили. Вопрос только в том, будут ли для этого резервы: снижение темпов деловой активности уже дает о себе знать. Правда, компаниям предоставлены различные льготы.

Хочется надеяться, что российское руководство просчитывает шаги и уверено в них. За действиями Путина, с одной стороны, прослеживается желание не включать силовые или карательные механизмы, за которые он регулярно подвергается критике в «мирное» время, с другой – хоть как-то сократить число контактов между людьми. Однако пока Россию не накрыло (по крайней мере, исходя из официальной статистики), это больше напоминает анекдот про пожар в гостинице: «Воды! Воды!» – «А в 13-й номер шампанского!» Если ставка на каникулы не сработает, Россия проиграет дважды: и в экономическом, и в эпидемиологическом смысле.

Скептики сравнивают экспоненциальный график прироста числа инфицированных в России с ходом графиков в Италии и других странах в начале эпидемии, а также с общемировым. Согласно этим данным, в России все не очень благополучно, и если принятые меры будут недостаточно эффективными, в ближайшие недели мы получим негативную картину с развитием Covid-19, подобную той, которая наблюдается в некоторых странах Западной Европы.