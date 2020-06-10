Марш пустых кастрюль-2020: ждать ли России массовых протестов после самоизоляции?

Серии одиночных пикетов, прошедших в нескольких городах России, ряд выступлений общественных организаций против поправок в Конституцию – все это говорит о том, что люди морально готовы к протесту. Опрошенные Sobesednik.ru эксперты подтвердили это. Они сошлись во мнении, что акции протеста в России после снятия карантина неизбежны и могут пойти по любому сценарию.

«Общая тревожность резко пошла вверх»

По данным «Левада-Центра», 28% населения считают очень вероятными акции протеста в своем регионе.

– Это очень много, – говорит директор социологической службы Лев Гудков. – Обычно бывает 12-15%. Ситуация очень похожа на ту, что была в 1998 году. Но оценка мотивации людей, личная готовность принять участие в акции протеста даже немного выше, чем оценка вероятности протестных выступлений. Общая тревожность резко пошла вверх. Это продолжение недовольства, которое наблюдалось и ранее. Первая его причина – общая бедность и рост цен. Сразу вслед за этим следует деградация, или, как она именуется на языке чиновников, оптимизация системы здравоохранения. И сейчас все это очень обострилось.

«Было слишком много вранья и обмана»

– Запреты на массовые акции невозможно держать вечно, – говорит координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов. – Полагаю, к началу июля власть будет вынуждена снять все ограничения. Нужно будет подавать всевозможные заявки, в крайнем случае, выходить на акции, не требующие каких-то мегасогласований. Протестная активность в любом случае будет нарастать. Запрос на нее есть. В комплексе все эти запреты и маски создали очень много негатива. Не могу сейчас оценить количество человек, которые выйдут на улицу, но за последние три месяца его накопилось столько, что протесты могут стать очень массовыми.

Было слишком много вранья и обмана, попыток использовать ситуацию в своих интересах. Политические игры с Конституцией, плюс многие потеряли доходы, потеряли работу. Ближе к осени рост протестных настроений неизбежен. Многое будет зависеть от действий власти. Очевидно, что то же голосование по Конституции обернется масштабными фальсификациями. Многие, по моим наблюдениям, совершенно к этому равнодушны. Но если власть будет действовать слишком грубо и нагло, это может вызвать очень сильный всплеск недовольства.

«Люди выйдут из самоизоляции, как из наркоза, и поймут, что кризис – это надолго»

– Если в одиночные пикеты выходят люди с обостренным чувством собственного достоинства и повышенной эмпатией, то у массовых протестов иные причины, – говорит депутат МГД Михаил Тимонов. – И все эти причины сейчас налицо.

Сейчас люди начнут выходить из этой самоизоляции, как из наркоза. Пока была изоляция, было ощущение, что сейчас она закончится, и жизнь начнет налаживаться. А теперь понятно, что начнет налаживаться далеко не у всех и что это надолго. Я у нас в МГД пытался предлагать организовать обязательные работы для оставшихся без средств к существованию (тут имеется в виду не вид наказания, а оплачиваемые работы, которые в подобных ситуациях организовывает государство. – Прим. Sobesednik.ru) – это оказалось гласом вопиющего в пустыне.

Если официальная безработица останется на традиционно низком уровне – просто потому, что многие не захотят связываться с этой регистрацией, то реальная будет примерно как в США. Но США – развитая страна, развитые страны легче переживают кризис. А мы сырьевой придаток. Где-нибудь в сентябре мы увидим марш пустых кастрюль.

Массовые фальсификации во время голосования по Конституции тоже могут стать триггером. Я лично 5 декабря 2011 года ровно по этой причине ушел в сопротивление, теперь это мой гражданский день рождения.

Спикеры Sobesednik.ru высказали мнение, что власть вряд ли собирается смягчать свое давление. Более того, неизбежные протесты могут пойти по абсолютно любому сценарию, и власть это вполне устраивает. Давление будет нарастать: в ход пойдут не только дубинки Золотова, но и иные формы прессинга, коих в избытке. Кроме того, вступившая в силу Конституция и с виду бессмысленный набор в поправках к ней станут частью репрессивного аппарата, так как у судей и полиции появится возможность по-своему их толковать.