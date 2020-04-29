"Плати или уходи": онлайн-митинг за денежную помощь россиянам собрал рекордную явку

28 апреля на YouTube прошел онлайн-митиг «За жизнь», организованный движением против поправок в Конституцию «Нет!» Участники выступили за амнистию для заключенных, потребовали от государства исполнения его прямых обязанностей в виде оказания помощи населению, раскритиковали политику власти и пообещали призвать ее к ответу. Провели мероприятие журналист Илья Азар и актриса Юлия Ауг.

Юлия Ауг

Перед началом митинга в эфир федерального телевидения вышел Путин с очередным посланием, из которого, за вычетом пустословия, стало ясно, что мы продолжаем самоизолироваться с сохранением заработной платы за счет условного Пушкина.

Илья Азар сразу предупредил, что с мэрией мероприятие не согласовывали, так что митинг не санкционированный, и выразил надежду, что к нему по ходу дела никто не вломится арестовывать. Азар рассказал, что на проведение митинга его вдохновили калмыки, протестовавшие подобным образом против назначения мэром Элисты бывшего ДНРовца Трапезинкова. Задержаний по итогам акции не было, были только периодические проблемы со звуком – еще не все участники в совершенстве освоили новый формат. Мундеп Константин Янкаускас на этот случай оделся в футболку с надписью «В борьбе обретешь ты право свое». Ораторы выступали через Zoom.

Илья Аазар

Концлагерь или перемены?

Главной темой собрания, как и многих выступлений политиков и экспертов в последний месяц, стало оказание государством прямой помощи населению. В числе прочих за это уже долгое время выступают политолог Валерий Соловей, экономист Сергей Гуриев (он высказался об этом и как участник митинга) и политик Алексей Навальный, недавно представивший соответствующую программу «Пять шагов».

– Был бы рад всех видеть на площади в центре Москвы, – поприветствовал публику один из первых выступавших, политик Дмитрий Гудков. – А то это больше похоже на собрание граждан, находящихся под домашним арестом. Мы все сегодня под домашним арестом. Мы бы, наверное, и согласились пересидеть этот коронавирус дома, но при условии, что государство выплачивает нам компенсации. Наши пропагандисты называют это популизмом. Это чушь. Сегодня так делают во всем мире. Власти тратят сотни миллиардов и даже триллионов, чтобы спасти своих граждан. Для меня очевидно, что Путин до последнего будет беречь эту кубышку (Фонд национального благосостояния. – Прим. Sobesednik.ru) для себя, потому что это для него песочные часы его политической жизни. Он будет жертвовать всеми нами для сохранения себя пожизненным. Не зря он менял Конституцию антиконституционными методами. И возникает вопрос: нужно ли нам такое государство? Василий Уткин правильно говорит — не нужно. Пандемия пройдет, а что будет дальше, зависит от нас с вами. Будем жить в цифровом концлагере или все-таки добьемся перемен.

Дмитрий Гудков

Позже поступила и «сводка с фронта» борьбы с цифровым концлагерем.

– Только что Мосгорсуд слушал групповой иск к Собянину по поводу введения цифровых пропусков, которое неделю назад обусловило давку в метро и пробки на дорогах, что способствовало росту эпидемии, – поделился адвокат Михаил Бирюков. – Неделю назад мы, такие же ошеломленные, вышли с процесса по делу Котова, когда апелляционный суд приговорил Константина к 1,5 годам лишения свободы. Право растоптано. Мы сегодня все своего рода заключенные. Мы говорили о том, что эти пропуска в отсутствии режима ЧС незаконны. Мосгорсуд нас не услышал и сослался на то, что он действует в соответствии с Конвенцией о правах человека. Но 7 апреля Совет Европы принял инструментарий для правительств в условиях эпидемии коронавируса. И он определил, что даже в чрезвычайной ситуации должно соблюдаться верховенство закона. Действие Конституции – это то, чего мы должны добиваться сейчас. Требовать соблюдения наших прав и требовать от государства выполнения его обязанностей в отношении всех граждан.

Тараканы на свободе

Очень многое из происходящего сейчас объяснил в своем выступлении сооснователь «Диссернета», ученый-физик Андрей Заякин.

Андрей Заякин

– Семь лет исследований в «Диссернете» показали, что нами руководят не просто воры, а воры и мракобесы, – сказал он. – Они крадут у нас выборы, воруют на госзакупках и, удерживая власть, систематически отрицают разум и здравый смысл как таковой. Читая то, что они пишут в своих работах, и слушая, что говорят в своих выступлениях, мы приходим к выводу о том, что им чужда рациональная картина мира. Голова начальника-самозванца устроена по-другому. Он считает, что дождь идет, потому что это – козни марсиан. А солнце восходит, потому что договорилось с рептилоидами. Я читал сотни начальственных диссертаций с подобными конструкциями. То, как руководство реагирует на эпидемию, – это внедрение на практике тех нарушений законов логики и здравого смысла, которые мы так долго наблюдали теоретически. У нас нет ЧС, но есть ограничение свободы передвижений. Пока не случилась эпидемия, эти люди держали своих мозговых тараканов при себе или пускали их побегать в своих научных работах. Но эпидемию они сочли за повод отбросить стыд и скормить своим тараканам права и свободы граждан.

Президента больше нет

Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг обратил внимание, что на вторничное совещание к губернаторам Путин опоздал на несколько часов, а в Госдуму на обнуление своих сроков прибыл вовремя. И что среди тонны поправок в Конституцию смысл имеет только одна, «которую внесла первая женщина-космонавт».

Лев Шлосенберг

– Президента Путина нет, – заявил политик. – Он занимает эту должность, но не является президентом, потому что президент – действующее лицо. За эти два месяца все абсолютно прояснилось. Есть только мы с вами.

– Сбывается страшный сон либертарианца, – констатировал сопредседатель Либертарианской партии Михаил Светов. – Но я согласен с Алексеем Навальным и Сергеем Гуриевым, что людям необходимо раздать деньги. То, что мы сейчас переживаем, – результат разрушенной экономики и преступной некомпетентности власти. Слабая экономика убивает. Люди будут умирать, потому что медобслуживание стало им менее доступно. Это низкая зарплата и безнадега, а главное – низкая готовность к катаклизмам, таким, как эпидемия коронавируса.

Подпевалы орут, что нищий народ – это часть нашего великого духа. Стыдно, когда умирают люди. Стыдно, когда за 20 лет твоей власти люди не накопили крох, которых хватило хотя бы на месяц вынужденной изоляции.

Многие ораторы призывали по окончании карантина выйти на улицы и заставить власть «ответить за все». В комментариях раздавались лозунги: «Плати или уходи», «Что делать будем? Надо выходить!», «Пять шагов!», «Помогите людям» и многое другое. Лента чата пролетала так быстро, что многое просто не было возможности прочитать. На момент подготовки материала в онлайн-митинге «приняли участие» почти 54 тысячи человек. Это сопоставимо с московским митингом 10 августа 2019 года на проспекте Сахарова, одним их крупнейших за всю историю протестов после Болотной.