Семья проректора МГИМО Кузьминой отсудила у журналиста Ильи Азара 400 тысяч

Хамовнический суд Москвы обязал специального корреспондента «Новой газеты», главного редактора журнала «Мох» Илью Азара вылатить 400 тысяч рублей из-за материала «Краткая история уничтожения Дома детского творчества в Хамовниках. Чего стоят обещания Собянина?», опубликованного в журнале «Мох».

В статье содержатся утверждения, что семья проректора МГИМО Наталии Кузьминой может иметь отношение к «рейдерским захватам» зданий в Москве и их нелегальному сносу. Иск, поданный семьей проректора, был направлен на защиту их чести и достоинства, сообщает «Новая газета».

Кроме Азара, который заявил, что намерен обжаловать решение суда, 400 тысяч рублей также должна выплатить журналистка Ксения Лученко за материал «Горячая точка, дом Черникова», опубликованный в журнале «Мох», который суд постановил полностью удалить с сайта.

Аналогичную сумму обязали выплатить и муниципального депутата района Хамовники Александра Парушина за публикацию «Жители и депутаты Хамовников провели встречу против варварской застройки в районе», которая появилась на сайте «Арсеньевских вестей».

Ранее сегодня Илья Азар не смог одержать победу в голосовании по выборам нового главного редактора «Новой газеты».