Дмитрий Гудков назначил на 28 апреля крупнейший в России цифровой митинг

В условиях, когда гражданам пытаются запретить даже высовывать нос на улицу (например, сегодня мэр Москвы Собянин ужесточил режим изоляции, запретив выходить из дома людям с симптомами ОРВИ, к которым относится и обычный насморк), протестная активность, как выясняется, никуда не пропадает.

В понедельник, одновременно с большим протестными митингом во Владикавказе по стране прокатилась волна цифровых протестов. Первый «цифровой митинг» прошел в центре Ростова-на-Дону: жители с помощью приложения «Яндекс. Навигатор» «собрались» у здания городской администрации и требовали ввести ЧС, потому что «работы нет» и «нечем кормить детей». Вскоре на улицы «вышли» жители Москвы и Петербурга.

Мы попросили прокомментировать новую форму протеста политика Дмитрия Гудкова.

– Дмитрий, как вы считаете, смогут ли такие митинги вырасти во что-то большее?

– Это просто формат коммуникации людей, который вполне может стать причиной перехода в новое качество. В данном случае, в условиях пандемии, когда все жители находятся у экранов своих ноутбуков и смартфонов, такой формат гораздо более эффективен, чем в любое другое время. Например, мои соцсети сейчас гораздо более посещаемы и читаемы, чем это было до ввода режима самоизоляции.

28 апреля у нас будет большой митинг онлайн. Приходите все! Я буду говорить про амнистию, кто-то – про конституционную реформу. Пока не знаю, как этот стрим будет осуществлен технически, но думаю, что это будет на всех платформах – на YouTube, на других. Мы будем выходить через Zoom.

Дмитрий Гудков на марше памяти Бориса Немцова в Москве // Фото: Андрей Струнин

– Как считаете, власти будут искать способ бороться с виртуальными протестами?

– Конечно, будут искать. Но как с этим можно бороться? Вообще закрывать YouTube?

– Ну вот мне сейчас Яндекс не дал помитинговать у мэрии и на Красной площади. Сказал, что слишком далеко, митингуй возле дома. Видимо, за день успели подкрутить какие-то настройки.

– Мне кажется, это только должно добавить популярности таким формам протеста. В любом случае, это что-то новое. А что-то новое всегда вызывает больший интерес.

– Спасибо, Дмитрий. До встречи на митинге.