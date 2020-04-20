В Северной Осетии потерявшие работу граждане вышли на стихийный митинг

Во Владикавказе на улицу вышли порядка 1 500 человек, недовольных режимом самоизоляции. Об этом со ссылкой на местных жителей пишет «ОВД-Инфо».

Люди требуют, чтобы тем из них, кто потерял работу, оказывали материальную помощь. Также горожане настаивают, чтобы их более подробно информировали об эпидемиологической ситуации в регионе.

Владикавказ. Митинг против режима самоизоляции.

Люди потеряли работу и деньги.



Требуют отставки главы региона.



Думаю, только первая ласточка, будет больше. pic.twitter.com/jRV8nubKQw — Михайлов Денис (@demikhailov) April 20, 2020

Сейчас к разгону митинга привлечены правоохранители. Задержаны по меньшей мере три человека. Одна из задержанных опубликовала на своей странице в Facebook фото протокола о нарушении режима самоизоляции.

Отмечается, что организатор схода двумя днями ранее был задержан в Санкт-Петербурге. Они требуют освободить его.

Глава региона Вячеслав Битаров в обращении к местным жителям заявил, что для спасения от коронавируса есть «только одно средство — посидеть дома». Жители при этом сетуют, что пивной завод, принадлежащий Битарову, продолжает работать.

Дополнение: Глава правительства республики договорился с инициативной группой граждан, что в ближайшие дни они вместе обсудят вопросы внутренней политики в связи с экономической и эпидемиологической ситуациями.