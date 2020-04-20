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"Будет сидеть, суд сказал": 13 адвокатов Котова не добились его освобождения

Политика
19:07, 20 апреля 2020

Константин Котов // Фото: Facebook
Константин Котов // Фото: Facebook

В понедельник, 20 апреля, Мосгорсуд отменил приговор Тверского суда Константину Котову и заменил 4 года лишения свободы по ст. 212.1 на 1,5 года, постановив также уничтожить все плакаты и прочие агитматериалы, с которыми Константина задерживали на протестных акциях.

– Совершенно не ожидали подобного решения, ведь в прошлый раз на кассации просили для него год, – поделилась теща Константина, мама фигурантки дела «Нового величия» Ани Павликовой Юлия. – Мы полагали, что ему сделают пересчет и отпустят. Ведь год он уже фактически отсидел. Аня очень сильно расстроена. И совершенно не понятно, что они теперь будут с ним делать? Неужели снова этапируют? Это просто какой-то беспредел...

Предыдущее заседание закончилось на том, что прокурор приобщил к делу судебные решения по искам различных организаций к лидерам московских протестов лета прошлого года. То, что на момент описываемых в некоторых исковых заявлениях событий Константин Котов находился в спецприемнике, суд не взволновало. То, что часть судебных решений оспорена, а, следовательно, не вступила в силу – тоже. Суд все успешно приобщил.

Сегодня в прениях один за другим снова выступили все 13 адвокатов Константина.

«В выступлении вежливо попенял уважаемому суду за косность и сервильность в первой инстанции и в октябрьской апелляции, а также за нарушение прав подсудимого и защиты в этом производстве, в противоположность обеспечению прав прокурора, даже тех, что законом не предусмотрены (например, приобщение девяти неотносимых и недопустимых судебных решений по гражданским делам, «чтобы прокурору было чем обосновать выступление в прениях»), – сообщил в своем телеграм-канале адвокат Александр Пиховкин. Адвокат Мария Эйсмонт последовательно прошла по всему делу, отметив среди прочего, что вменяемое Константину отличается от всех прочих случаев передвижения граждан только наличием мирных политических лозунгов. «Скандирование любых лозунгов, кроме призывающих к насилию, находится за пределами предмета доказывания по данному делу, – сказала она. – Но даже и этого не было. В 38-секундном эпизоде у памятника героям Плевны, с момента выхода Котова из метро до задержания, физически невозможно было за указанное время совершить действия, которые вменяются Котову. ...  Я всё время думаю, почему мы уже четвертый раз выступаем в суде, а наш подзащитный до сих пор за решеткой? Может, неверная интонация? Вроде нет – мы стараемся уважительно обращаться к суду, к стороне обвинения и к прокурору. Я думаю, что некоторые суды и некоторые правоохранители просто искаженно относятся к гражданам и к их правам. Они видят врагов государства в мирных гражданах, а в мирных протестах — угрозу».

Впрочем, несколько часов прекрасных адвокатских речей ничего не дали. Когда дело дошло до выступления прокурора, тот, не упомянув про приобщенные им документы, заявил, что вынесенное Тверским судом наказание «слишком сурово». Но затем попросил суд дать Котову 1,5 года лишения свободы. «Сначала обвинение требовало 4,5, – прокомментировал Александр Пиховкин. – Потом суд дал 4. Потом прокуратура потребовала 1. Теперь просит 1,6. Мудрено понять».

«Мой долг человека и гражданина – защищать невиновных, – сказал Котов в последнем слове. – Я от него не отказываюсь. Это мое третье последнее слово. Я готов произносить его дальше и дальше. Столько, сколько будет нужно для моего оправдания».

Суд, вернувшись из совещательной комнаты, полностью удовлетворил просьбу обвинения.

– Решение было не то, чтобы слишком неожиданным, – прокомментировал адвокат Котова Алексей Липцер, защищавший также осужденного по ст. 212.1 Ильдара Дадина. – Было понятно, что при позиции Генпрокуратуры, которая требовала снизить срок заключения до 1 года, суд вряд ли от нее отойдет. Неожиданной оказалась просьба прокурора, который попросил один год и шесть месяцев лишения свободы. Суд просто принял решение в соответствии с ней. Отмечу, что Конституционный суд уже дважды выносил решение – и по делу Дадина, и по делу Котова – о недопустимости уголовного наказания по этой статье. Теперь, получается, Константин пробудет в заключении еще 7 или 8 месяцев. И, скорее всего, его вновь этапируют. Правда, не факт, что в ту же колонию. Конечно же, мы будем обжаловать это решение. Как в кассационном, так и в Конституционном суде.

Пока шло заседание по делу Котова, пришло известие, что на свободу вышел еще один узник «московского дела» Никита Чирцов, освобожденный судом еще 13 апреля. Рассмотрение его дела проходило по видеоконференцсвязи, так как он находится под стражей на расстоянии 550 км от зала суда в курском СИЗО. Он пробыл в заключении еще неделю, поскольку в СИЗО требовали непременно оригинал судебного решения из рук сотрудника «Почты России». Также стало известно об еще одном решении Мосгорсуда по «московскому делу»: суд оставил без изменений приговор Сергею Суровцеву. Он был осужден на 2,5 года за то, что на акции протеста подвинул металлическое ограждение в сторону росгвардейцев. В СИЗО Суровцев более месяца держал голодовку.

Теги: #"Московское дело" – 2019

Рубрика: Политика

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