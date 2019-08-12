Народ и рэперы против арестов и за свободные выборы: митинг в Москве 10 августа

Митинг 10 августа на проспекте Сахарова в Москве стал самым массовым за последние 7 лет: репортаж из толпы и из-за кулис.

В субботу в Москве одновременно прошли сразу две массовые демонстрации. Одну устроили протестующие, другую — спецподразделения Росгвардии: без лозунгов, но со стальными аргументами.

Санкционированный митинг, прошедший в минувшую субботу на проспекте Сахарова в столице, собрал свыше 50 тысяч человек. Такого наплыва людей проспект Сахарова не видел, пожалуй, со времен «болотных протестов». Народ шел и шел.

// фото: Андрей Струнин / "Собеседник"

В этот раз со сцены не выступили Алексей Навальный, Дмитрий Гудков (вместо него пришла его супруга Валерия), Илья Яшин, Константин Янкаускас, которые сейчас находятся под арестом. Любовь Соболь была уже традиционно задержана до начала акции.

Либертарианец Михаил Светов, задержанный ранее на выходе из мэрии, куда он ходил на переговоры о митинге, передал товарищам запись своей речи, но из-за технических проблем услышать его не получилось.

Впрочем, его главный лозунг все равно прозвучал неоднократно. «Люсьтряции, люсьтряции!» — маленький мальчик, сидя на плечах у папы, кричит, повторяя за остальными. До этого, он, тряся кулачком, призывал «В отставку Собянина и Горбунова» — как же все надоели за пять лет жизни!

Из всех, кто стоит в первых рядах многотысячного митинга на Сахарова, мальчику видно сцену лучше всех. Она настолько низкая, что остальным загораживает ее толпа телевизионщиков с камерами. Звук, как сказано выше, тоже подвел — несколько колонок отказались работать, музыка и речи долетали только до середины 50-тысячной толпы. «У вас есть сигнал? И у нас нет», — за сценой телеведущий «Дождя» сетовал с коллегами на «глушилки».

// фото: Андрей Струнин / "Собеседник"

По техническому оснащению с 2012-м митинг 10 августа не сравнить, но по набору участников — вполне. Пришли Леонид Парфенов, блогеры Данила Поперечный и Юрий Дудь, музыканты Face, Oxxxymiron, группы IC3PEAK и «Кровосток». Совокупное число их подписчиков на Youtube — более 11 миллионов человек. С музыкантами пришла пообщаться и Мария Алехина из Pussy Riot.

Трудно сказать, собрался бы этот митинг вообще, если бы не предыдущие задержания на улицах. Со сцены мало кто вспоминал Мосгордуму. Да и в толпе плакатов о Егоре Жукове, обвиняемом по делу о «массовых беспорядках», виднелось гораздо больше, чем о любом из кандидатов.

Пока Фейс пел о пацифизме («Засыпай, мой Калашников»), за сценой вытягивалась шеренга бойцов Росгвардии. Неожиданно там возник сотрудник некой охранной службы с автоматом. Он шел и целился вверх, будто решил ни с того ни с сего поохотиться на уток. Оружие было необычным, ствол напоминал маленький громоотвод. Через несколько секунд перед «охотником» с неба беспомощно опустился квадрокоптер.

Такую же «берданку» демонстрировали на форуме «Армия-2017». Оружие, которое сшибает летающие камеры, сделал «Концерн Калашников». Ему не до сна — в этом году вышла новая модель. С 1 февраля 2019 года правоохранителям предписано уничтожать коптеры, обнаруженные в аэропортах, над охраняемыми объектами, в местах массовых и публичных мероприятий.

// фото: Дмитрий Соколов / "Собеседник"

В итоге коптер за 100 тысяч рублей, который жалобно жужжал в руках «подбившего» его сотрудника по обеспечению воздушной охраны, стал первым задержанным в vip-зоне митинга. Скоро к нему присоединились Борис Золоторевский, который призывал со сцены «прогуляться до администрации президента», и бывший «узник Болотной» Алексей Полихович:

— Я отсидел три года за то, что 6 мая на Болотной хватал омоновцев за руки и не давал бить людей, — рассказал со сцены фигурант «болотного дела». — А сейчас люди могут уехать на пять лет за брошенный пластиковый стаканчик. Они просто [обнаглели]!

На следующий день Полиховича задержали по пути с работы. По информации «ОВД-Инфо», ему вменяют статью 20.1 КоАП. Правозащитники полагают, что причина задержания — его выступление на митинге. Ну а самым первым задержанным стал глава штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский. Его скрутили прямо у сцены, с которой он позвал митингующих на прогулку к администрации президента. Некоторые участники митинга действительно двинулись на Ильинку, где их жестко распихали по автозакам, как обычно — вместе со случайными прохожими.

А на Сахарова чернел бронеавтомобиль «Тигр» с надписью «Полиция» по всю боковину — на улицах такую дуру увидишь нечасто. Впрочем, останется запись. На столбах по периметру проспекта Сахарова после согласованного митинга «Отпускай! Допускай!» остались висеть новенькие камеры наблюдения. Можно подойти улыбнуться, если когда-нибудь появится повод.

// фото: Дмитрий Соколов / "Собеседник"

за кулисами

Ждали, что первым скрутят Фейса

За сценой места больше, чем «в зале», но пьянящего воздуха свободы не ощущается: за каждым из присутствующих следят сотрудники ОМОНа и Росгвардии.

Вход для журналистов и выступающих был открыт со стороны Садового кольца. Направляюсь туда от Комсомольской площади. Говорят, что тех, кто выходит из ближайших станций метро «Сухаревская» или «Красные ворота», останавливают полицейские и требуют подписать какую-то бумагу об участии в протестных акциях. [Ранее о требовании от случайных пассажиров московского метро подписать бумагу о том, что они предупреждены о последствиях участия в несанкционированных протестах, сообщали 27 июля — прим. Sobesednik.ru.]

В Орликовом переулке ко мне обращается молодой парень: «Вы же на митинг? Купите плащ-дождевик, всего за 50 рублей». «Все вам плохо живется! Столько гандонов в стране развелось», — плюется в мою сторону проходящий мимо пожилой мужчина.

Со звуком на сцене в этот день проблемы — микрофоны глючат. Как пошутил журналист Илья Азар, «это полицейские глушат». А может, он не так уж и далек от истины? Сбили же беспилотник... «Мы пришли с открытыми лицами, а у вас Росгвардия и полиция... И за нами страна огромная, а за вами — "воронки́" да во́роны», — читает со сцены свое стихотворение писатель Людмила Улицкая.

// фото: Андрей Струнин / "Собеседник"

Леонид Парфенов укрылся под зонтиком в стороне. На просьбу о комментарии отвечает категорично: «Нет-нет, сейчас не могу», — ему выступать следующему. Сосредоточен, что-то бормочет, расхаживая вдоль ограждения. Наверное, вместе с речью Леонид заучивал слова из песни рэпера Face «Юморист», которые произнес в конце своего выступления. Правда, слегка перефразировал: «Gold on my wrist, я — журналист. Пошутил не так — и ты попал в blacklist. Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый. Небо — самолетам, а цензура — журналистам».

// фото: Андрей Струнин / "Собеседник"

Сам Face (в миру — Ваня Дрёмин) тоже прятался, накинув пониже на лицо капюшон, обнявшись со своей девушкой — видеоблогером Марьяной Ро (Рожковой). Рядом с ними — два бойца ОМОНа. С журналистами рэпер отказывается общаться. Помнится, он заявил в эфире телеканала «Дождь»: «В политике не разбираюсь и не шарю, мне на это без разницы». Правда, то интервью у него брали в толпе у мэрии Москвы на протестной акции 27 июля.

Face за кулисами митнга // фото: Дмитрий Соколов / "Собеседник"

Власти Москвы были вообще против того, чтобы выступали музыканты — мол, «это уже концерт, хотя заявлен митинг». «Как будто этот микрофон выдается с лицензией "только проза"», — пошутил со сцены Леонид Парфенов.

Организаторов грозили привлечь к административной ответственности, а собравшихся — разогнать, как только зазвучат песни. Хотя, как сказал нам один из устроителей акции муниципальный депутат Денис Шендерович, официальной бумаги об этом никто не получал. Но всё равно за сценой все в напряжении ждали, что же будет, когда первым из артистов выйдет выступать Face: не скрутят ли артиста прямо на ступеньках? Но сам Иван был невозмутим — скинул куртку и вышел к зрителям. В этот момент омоновцы выстроились в цепь за сценой, подошли ближе. Однако команды пресекать действия не последовало.

Face // фото: Андрей Струнин / "Собеседник"

Среди гуляющих за сценой — бывший председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин, бывший министр экономики России и бывший председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, рэпер и блогер Эльдар Джарахов, руководитель телеканала «Дождь» Наталья Синдеева, журналист «Эха Москвы» Ольга Бычкова, музыканты рэп-группы «Кровосток», которые пришли первыми, но выступили одними из последних... И хотя все улыбаются, под пристальными взглядами людей в шлемах чувствуется напряжение. Тут же снует и учредитель «Медиазоны» Петр Верзилов. Это он пригласил рэперов на митинг, ведь им есть за что не любить власть — совсем еще недавно с артистами этого жанра так неэффективно боролись на просторах страны.

Андрей Нечаев // фото: Андрей Струнин / "Собеседник"

Члены популярной группы IC3PEAK, тоже пострадавшей в своем концертном туре от цензуры, приехали ко второй части митинга. Музыкант Николай Костылев и солистка Анастасия Креслина решили (а может быть, их попросили?) не высказываться перед журналистами. Но выйдя на сцену, пояснили: «У нас тоже были столкновения с органами, мы поняли, что единственный способ противостоять этому — продолжать делать то, что ты делаешь».

Если учесть, что одной из двух прозвучавших песен был хит «Смерти больше нет», которую ребята написали, по их же признаниям, увидев безысходность положения в нашей стране, нетрудно догадаться, в чем их посыл. «Я заливаю глаза керосином, пусть всё горит, пусть всё горит, на меня смотрит вся Россия...» — поет солистка.

// фото: Андрей Струнин / "Собеседник"

Недавно отбывший восемь суток ареста не зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев после своего выступления ходит за сценой с флажком России. На наш вопрос, не прекратит ли он заниматься политикой после отсидки, Соловьев ответил:

— Мы живем в такой стране, что, если вы прекратили участвовать в политике, это не гарантирует вам прекращение преследований. Я не лезу специально «на рожон», во мне нет слабоумия. Я не хочу сидеть в грязном вонючем спецприемнике, где все в моче. Поверьте, физиологически неприятно. Но это не значит, что нужно сдаваться — надо сражаться за справедливость. Если мы просто разойдемся, так и дальше будут сажать неугодных.

Появился, как и обещал в своих видеообращениях в интернете, рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров). Ранее он признавался, что на митинге побывает впервые.

— Я сегодня на сцене выступать не буду. Думаю, достаточно, что призвал людей прийти сюда, — сказал «Собеседнику» Мирон.

Он расстегнул куртку и показал футболку с фотографией студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который сейчас арестован за участие в массовых беспорядках:

— Я за свободу не только Егора, но и всех сидящих сегодня политических заключенных, — заявил Oxxxymiron.

Oxxxymiron // фото: Андрей Струнин / "Собеседник"

Во время мероприятия присутствующие за сценой шепотом спрашивали друг друга о местонахождении ближайшего туалета. Когда подошли с этим вопросом к полицейскому из оцепления, тот лишь пожал плечами и указал куда-то в многотысячную толпу перед сценой. «А как же вы сами так долго держитесь?» — спросил я. «А мы заранее не пьем воды», — думаю, не отшутился правоохранитель.

также в афише того дня

Столичные власти попытались «перебить» митинг очередным «музыкально-гастрономическим» фестивалем в парке Горького — под названием Meat & Beat. Вообще-то сленговое cловосочетание beat meat в переводе с английского означает «мастурбация»...

А тем временем на базе ФСИН в Капотне проходило не менее увлекательное мероприятие — соревнования по вождению автозаков. Были опасения, что эти гонки будут проведены прямо на Сахарова, но нет. Зато теперь, если вдруг окажетесь в автозаке, утешайте себя тем, что, возможно, вас везет в ОВД чемпион.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №30-2019 под заголовком «Мастурбацией по люстрациям».