Михаила Светова задержали сразу после встречи в мэрии о митинге 3 августа

Члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров в мэрии по поводу митинга 3 августа, сообщает «Новая газета».

«Переговоры закончились провалом. Мэрия была не готова идти на уступки. И в принципе не понимаю, зачем эти переговоры были назначены, потому что никакого нового предложения мы не услышали. Все, что мы услышали — это ультиматум: "Либо Сахарова, либо ничего. Надеемся, что вы это понимаете". Мы этого не понимаем», — успел сообщить журналистам Светов за несколько секунд до задержания.

Ранее сообщалось, что организаторы митинга 3 августа отказались от предложения мэрии перенести мероприятие с Лубянской площади на проспект Сахарова.