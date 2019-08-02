21-летнего блогера обвиняют в управлении толпой из-за видео, где он машет рукой

Адвокат Леонид Соловьев рассказал, что его подзащитного 21-летнего Егора Жукова обвиняют в управлении толпой 27 июля.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 21-летней видеоблогер Егор Жуков стал шестым фигурантом так называемого уголовного дела о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля.

Как передает ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева, СК обвиняет Жукова в управлении толпой на митинге. При этом поводом для выдвижения таких обвинений стал 15-секундный видеоролик, на котором видно, как молодой человек стоит в центре толпы и машет рукой.

«В деле моего клиента много общих фраз, но более или менее конкретным доказательством, которое нам предъявили, является ролик длительностью 15 секунд, записанный на чей-то мобильный телефон. Там видно, как Жуков стоит в центре толпы и машет рукой», — сообщил Соловьев и добавил, что, по мнению следствия, именно этим жестом его подзащитный руководил людьми.