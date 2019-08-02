Шестым фигурантом дела о "массовых беспорядках" стал видеоблогер Егор Жуков

СК предъявил обвинение в участии в массовых беспорядках 21-летнему Егору Жукову, ставшему шестым фигурантом данного дела.

Напомним, ранее по возбужденному 30 июля делу о «массовых беспорядках» в Москве задержали пять человек.

В настоящее время несколько из них уже арестованы. В частности, под стражу на два месяца заключены Иван Подкопаев и Кирилл Жуков, который, как оказалось, раньше сам служил в Росгвардии и имел положительную характеристику.

Жуков, а также незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Жданов в знак протеста против следственных действий объявили головку.

Кроме того, на месяц и 26 дней арестован третий фигурант дела о «массовых беспорядках» 27 июля Самариддин Раджабов. Сейчас суд выбирает меру пресечения для четвертого обвиняемого — Алексея Миняйло.