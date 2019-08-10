Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.

По официальным данным, число участников составило 20 тысяч человек.

Несмотря на попытки мэрии Москвы запретить выступления музыкантов, выступили рэпер Face и группы «Кровосток» и IC3PEAK.

Один из выступающих, сторонник незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Ивана Жданова Борис Золотаревский, призвал к «прогулке» в сторону Администрации Президента РФ после митинга и вскоре был задержан, сообщает «Эхо Москвы». Сам Жданов накануне получил очередные 10 суток ареста по истечении предыдущих.

Также сообщается, что силовики продолжают блокировать Центр сбора подписей на Рождественском бульваре в Москве. В данный момент освобождены находившиеся там журналисты, но не другой незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь, которой действия сил правопорядка помешали попасть на митинг.

Санкционированный властями митинг был организован в поддержку кандидатов в Мосгордуму, не зарегистрированных избиркомами из-за ошибок в подписных листах; сами кандидаты настаивают, что обнаруженные ошибки отчасти на совести проверяющих, отчасти — результат произвольного толкования законодательства.

Также одним из требований митинга было прекращение преследования тех, кто обвиняется в участии в несанкционированных мероприятиях и «массовых беспорядках» 27 июля и 3 августа.