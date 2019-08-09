Директора ФБК арестовали еще на десять суток после окончания предыдущего срока

Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова арестовали еще на десять суток, сообщает портал «Открытые медиа». В этот раз его обвинили в призыве участвовать в митинге 27 июля, который он публиковал на своей странице в Facebook.

До этого Жданову был назначен арест на 15 суток за участие в акции, помешавшей движению пешеходов и транспорта.

«Мы призывали на мирную акцию без оружия – остальное неважно», – заявил Жданов во время заседания суда. Директор ФБК указал суду на давление со стороны силовиков, заведении уголовного дела и аресте счетов организации.

Ранее стало известно о задержании еще двух фигурантов по делу о «массовых беспорядках» во время митинга 27 июля. Также журналистка Reuters, задержанная на митинге 27 июля, сообщила, что ей пришла повестка в военкомат. А сотрудника посольства США вызвали в МИД в связи с твитом об акции 3 августа.

Также стало известно о новом аресте Ильи Яшина, который 8 августа должен был выйти на свободу в 19:30. Днем его доставили в суд и назначили очередные (третьи подряд) 10 суток административного ареста за организацию акций протеста 14 июля перед зданием Мосгордумы.