Сотрудник посольства США вызван в МИД за твит об акции 3 августа

Министерство иностранных дел России вызвало советника-посланника посольства США в Москве Тима Ричардсона за публикацию в Twitter и на сайте посольства информации о несогласованном московскими властями митинге, сообщается на сайте министерства.

Накануне акции протеста 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сайте посольства США в РФ была размещена информация о времени и маршруте акции. При этом посольство США призвало граждан избегать шествия протестующих в связи с тем, что митинг не был согласован. Информация была опубликована только на английском языке.

Тем не менее МИД России расценил размещение схемы проведения мероприятия как призыв к участию в нем и попытку вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.