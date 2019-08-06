Рейдеры власти устроили в Москве шашлык-машлык

В день очередной «несогласованной» акции протеста в Москве мэрия решила усилить концертную программу в городе: со скоростью плана «Перехват» в Парке Горького был объявлен фестиваль «Шашлык live» с бесплатным входом.

Некоторые группы – в частности «Браво» и Tequilajazzz – с удивлением обнаружили себя в афише и поспешили сообщить, что выступать не будут. «Мы не считаем себя вправе принимать участие в развлекательных мероприятиях в момент, когда обстановка в обществе так накалена», – заявили музыканты из «Ногу свело». «По этическим причинам» отказался вести мероприятие Алексей Кортнев. Даже те певцы, которые вышли на сцену, призывали зрителей «не позволять делать из себя шашлык».

И то, что «Браво» не спело «Когда горят огнем витрины на старых улицах Москвы», для московской мэрии даже неплохо: в сегодняшнем контексте это прозвучало бы двусмысленно. Ведь именно в этот день в центре столицы Росгвардия в очередной раз мариновала тысячи недовольных тем, что независимых кандидатов не допускают до выборов в Мосгордуму.

На этот раз местом «прогулок протеста» стало Бульварное кольцо. К прогульщикам присоединился и «Собеседник».

Пушкинская площадь

«Сотрудники и военнослужащие Росгвардии несут службу с целью обеспечения вашей безопасности. Среди них большая часть – военнослужащие срочной службы. Это ваши сыновья», – разносится женский голос из репродуктора над Пушкинской площадью. Пока голос раз за разом призывает проявить сострадание к росгвардейцам, те, взяв друг друга за дубинки и опустив забрала шлемов, готовятся расчистить площадь. Именно здесь, на Пушкинской, дан старт массовым задержаниям. Через 40 минут после начала митинга «сыновья» отправили в автозаки уже 43 человека. В том числе как минимум одну «дочь».

– Мне 15 лет, – кричит девочка, которая стала второй задержанной.

Возраст не дает иммунитета.

– Что же вы делаете, мне 77 лет, – причитает пожилая женщина, которую тоже ведут к бело-голубому автобусу. Уже возле него она использует последний аргумент: – Я же ваша мать!

«Уважаемые граждане, не мешайте отдыхать гражданам и гостям столицы...» Под эти слова в автозак уводят одного велосипедиста (транспорт так и остался стоять у дерева), человека с электросамокатом и иностранца, за которым тщетно бегут жена и ребенок.

– Это однозначно мирный протест, – говорит общественный наблюдатель, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. – Сегодня здесь множество интеллигентных людей.

Лозунгов в этот раз почти не слышно. Человека, который успевает достать из пакета плакат, моментально задерживают. Сразу после этого площадь полностью зачищают. В том числе и от члена Совета при президенте РФ по правам человека Игоря Каляпина, которого тоже запихнули в автозак.

Цифра

2.000.024 рубля – общая сумма штрафов для 114 человек, задержанных во время акции 27 июля в Москве.

(Данные «ОВД-Инфо»)

Фото: Андрей Струнин

Трубная площадь

Москва напоминала оккупированный город. Автозаки вдоль тротуаров, полицейские, перекрывшие переулки вдоль Бульварного кольца, уборочная техника в роли дополнительных заграждений. К рандомно выхватываемым из толпы людям добавились еще и обыски аполитично гуляющих по бульварам граждан. По данным «ОВД-Инфо», в отделах полиции оказались 1001 человек.

Первой задержанной стала незарегистрированный кандидат Любовь Соболь – ее свинтили еще до начала акции, на выходе из ее штаба. Суд был скорым и суровым – 300 тысяч рублей штрафа за повторное нарушение правил публичной акции.

– Люди вправе собираться на улицах мирно и без оружия – это нам гарантирует Конституция, – говорит снятый с выборов кандидат Сергей Цукасов, позже он тоже был задержан. – Меня, как и многих москвичей, возмущает лишение многих независимых кандидатов избирательного права. Мы – жители свободного города и будем продолжать выходить, другого выбора у нас нет.

Чистые пруды

Протестующие называют себя гуляющими и «гуляют» в сторону Трубной площади, по плану шествия. Полицейские выхватывают «подозрительных» персонажей, а потом начинают зачистку, выдавливая демонстрантов в сторону Садового кольца.

– В этот раз, по сравнению с мероприятием 27 июля, нарушений меньше с обеих сторон: я уже не вижу, чтобы кто-то сам себя пытался ранить и обмазывал кровью, я практически не слышу лозунгов, не вижу, чтобы оскорбляли или толкали полицейских, – комментирует «Собеседнику» член Общественной палаты Удмуртии Максим Гаврилов. – И полиция, как видите, «нежнее» относится к протестующим: журналистов не трогает, и сами задержания проходят более спокойно и не жестко.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович всю субботу ездил по столичным отделениям полиции, куда привозили «нежно» задержанных, включая несовершеннолетних. Впрочем, полицейские действительно старались не задерживать подростков: так, буквально на наших глазах несколько полицейских уже провожали к автозаку парня лет 15, но следующий «конвой», вышедший на «охоту», подбежал и велел отпустить парня.

– Да я вообще только что подошел на Трубную, – поделился 17-летний Паша, который даже испугаться не успел – так быстро произошло и задержание, и освобождение.

В следующую субботу в Москве планируется уже стотысячный митинг.

* * *

«Собеседник» расспросил главу комиссии СПЧ по избирательным правам Илью Шаблинского о происходящем.

– Мы наблюдаем массовые задержания, а как же право граждан на свободу собраний, гарантированное Конституцией?

– Члены совета против того, чтобы задерживали людей, вышедших на несогласованную акцию, если они ведут себя мирно. Митингующие могут реализовать свое право на собрания и митинги. У полиции есть основания задерживать, только если участники выходят на проезжую часть, кидаются бутылками, урнами, асфальтом, наносят имущественный и физический вред.

– Почему власти стали «жестить»: боятся или показывают силу?

– И то и другое. Это принципиальная позиция авторитарной власти. Они хотят показать, что политическим оппонентам отказано в праве на реальную политическую конкуренцию. Они не хотят уступить ни сантиметра политического пространства.

– Почти все кандидаты находятся в спецприемниках. Есть задача их спрятать вплоть до самых выборов?

– Главная цель – лишить протестное движение лидеров. Вторая задача – запугать.

Мэр жестких мер

Столичный глава Сергей Собянин стал самым крупным федеральным чиновником, кто высказался о событиях вокруг наиболее массовой за последнее время акции (27 июля). Впрочем, кому, как не ему.

Разбираем его главные тезисы:

«Оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные».

Из комментариев к статье 212 УК РФ следует, что массовые беспорядки – это «насилие, погромы, поджоги, уничтожение имущества, применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, оказание вооруженного сопротивления представителю власти». Из более тысячи задержанных эта статья вменяется четверым. Один из них бросил в правоохранителей бутылку с водой. Другой – потрогал за шлем...

«Прозвучал ультиматум и призыв штурмовать мэрию».

Захват правительственных зданий – ст. 279 УК, призывы к экстремистской деятельности – ст. 280 УК. Никому из задержанных 27 июля в Москве нарушения этих статей не вменяются. В опубликованных протоколах встречаются лозунги с требованием отставок или допуска незарегистрированных кандидатов, но не о «захвате мэрии». Нет таких призывов и в заявлении независимых кандидатов.

«Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем».

Согласно Индексу демократии The Economist Intelligence Unit (The EIU) за 2018 год, Зимбабве расположилась на 134-м месте рейтинга, опередив Россию на 10 позиций. На недавней встрече с новым президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой Владимир Путин даже поздравил своего коллегу с «убедительной победой» на демократических выборах. Так что да, тут Собянин прав: если верить Путину, в предвыборном процессе Москва действительно отличается от Зимбабве. И не в лучшую сторону.

Яшину запретили читать «Собеседник»

Незарегистрированные кандидаты, ставшие лидерами московского протеста, на прошлой неделе практически все оказались закрыты в спецприемниках на 8–30 суток по решению суда. «Собеседник» выяснил, как дела у арестованных.

Илья Яшин находится в спецприемнике №2, что на севере Москвы. Мы собрали ему небольшую передачку – печенье, сухофрукты, тульский пряник, футболку и несколько экземпляров нашего издания. И пока я по пунктам переписывала все, что уместилось в небольшой рюкзачок, полицейский нещадно вскрывал пачки с печеньем, сухофруктами, протыкал ножом тульский пряник (ну вдруг я захочу передать Яшину пилку для побега), читал небольшую сопроводительную записку.

Наша передача для Яшина // фото: Виктория Савицкая

– А у вас обычного пакета нет? У рюкзака лямки длинные (в подобных учреждениях даже шнурки от кроссовок под запретом. – Ред.). Так, а это что? Вы газету вписали? – поинтересовался досмотрщик, после чего взял все экземпляры «Собеседника», где на обложках были фотографии с митингов, и ушел советоваться с коллегой.

Спустя минуту-две он вернулся и заявил:

– Зачем вы тут понаподчеркивали? Такое принять не можем, запрещено.

– Так это типографская краска. Стиль нашего издания.

– Мы принимаем только чистую литературу.

– Чтобы послание не зашифровали? – смеюсь.

– Возможно, – уклонился от вопроса сотрудник.

Через несколько часов стало известно, что в камере, где находятся Илья Яшин и координатор штаба Навального Олег Степанов, прошел обыск. «Нас вывели в коридор, распотрошили постельное белье, обшмонали одежду и пакеты с продуктами, изучили содержимое мусорной корзины. Особое внимание было проявлено к блокнотам, в которых мы с Олегом делали личные записи. Видимо, для этого всё и затевалось», – было опубликовано в соцсетях у Яшина.

Впрочем, в этот день сотрудники спецприемника снова столкнулись с «Собеседником».

– Пишу заявление на передачу, всё как обычно, и тут дежурный мне говорит: «Это нельзя», – рассказала Ксения, девушка Степанова. – Оказалось, что «нельзя» относилось к свежему номеру газеты «Собеседник».

Впрочем, это еще пустяки. Арестованный на 10 суток незарегистрированный кандидат Александр Соловьев сообщил, что в камеру к нему и Владимиру Милову подселили бывших зэков, которые их «прессуют».

– Информация была передана руководству спецприемника и в ГУВД, конфликт исчерпан, – не вдаваясь в подробности «прессинга», прокомментировал «Собеседнику» адвокат Сергей Бадамшин.

Арестованного на 30 суток за акцию 14 июля Дмитрия Гудкова отправили вообще почти за 50 км от Москвы – в Электросталь.

– Проблема только в том, что далеко: будем по очереди ездить, чтобы он не чувствовал себя одиноко. В целом все в порядке, и сосед хороший. Дима попросил шахматы ему привезти – играть будут, – рассказал «Собеседнику» пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов. – В четверг Диму привозили в суд на рассмотрение обжалования ареста: он 2,5 часа провел в дороге по пробкам, но ни один аргумент суд во внимание не принял: ни то, что у него двое несовершеннолетних детей и у младшего 7 августа день рождения, ни то, что у Димы аритмия... Кого это волнует?

Впрочем, Гудкову не только не «скостили» срок, но и скорее всего увеличат: на прошлой неделе должно было рассматриваться административное дело еще и за акцию 27 июля, но суд отложил рассмотрение – будут ждать, пока у Дмитрия не закончатся первые 30 суток срока. А потом, вероятнее всего, опять отправят под арест – так что Гудков рискует не застать столичные выборы на свободе.

Проверка

Своим – можно?

Кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева обнаружила массу нарушений в подписных листах своего конкурента, провластного кандидата Кирилла Никитина, но суд не принял ее доводы.

– Один из моих знакомых – член избирательной комиссии – листал книги с подписями за Никитина и обнаружил подпись своей жены, – рассказала Екатерина «Собеседнику». – Хотя он точно знал, кого она поддерживает. Дальше он начал проверять всех знакомых...

В итоге для судебного разбирательства мы оформили 40 таких заявлений от людей. Одновременно нашли еще десятки нарушений. Судья сидел красный. Он не понимал реально, как ему выносить решение. Но вынес не в нашу пользу. Мы написали и в Следственный комитет, и в прокуратуру, нам ответят только через месяц.

Есть только МГИК между прошлым и будущим

23 июля проходили слушания жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгоризбирком (МГИК). Повезло лишь «яблочнику» Сергею Митрохину: ему отменили отказ окружной комиссии в регистрации на выборы.

– Шансы, что меня зарегистрируют, очень большие, – отмечает Митрохин. – Нарушения в 43-м округе характерны и для других окружных избирательных комиссий. Я считаю, что всех должны восстановить.

Большинству незарегистрированных ранее независимых кандидатов МГИК снова отказал: Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Александру Соловьеву, Илье Яшину, Андрею Бабушкину.

Мастера культуры – тоже в автозаках и под арестом

27 июля в Москве арестовали актера Алексея Зеленского, известного по телефильмам «Следователь Тихонов», «Петрович», «Казнокрады» и другим.

– Целый день он был на даче и следил за этой акцией по новостям. К тому моменту, как Лёша вернулся в город, всё, казалось, закончилось, – рассказывает друг и коллега Зеленского, актер Артем Назаров. – Но через пятнадцать минут после выхода из метро на Трубной площади Алексей с разбитым носом оказался в автозаке. А Зеленоградский суд упек его на 15 суток за то, что Алексей в тот день в 16:00 якобы перекрывал Садовое кольцо. Каким образом ему это удалось, если в Москву он вернулся только в 19:00, суд не пояснил.

3 августа на акции «За честные выборы» задержали уже известного актера Александра Паля («Горько!», «Ёлки 1914», «Тряпичный союз»). 12 июня 2017 года его уже забирали в полицию с Тверской улицы за участие в несогласованной акции.

– И если тогда оказался на Тверской случайно – просто шел домой, то сейчас я вышел осознанно, – вспоминает в разговоре с «Собеседником» Паль. – За честные выборы и справедливость.

Александр Паль в автозаке

Как поделился с нами актер, он встретился со своими друзьями и пошел «прогуливаться по Москве». Александра задержали в районе метро «Маяковская» и отвезли в ОВД по району Вешняки. Однако в само отделение актер не попал.

– Меня отпустили со словами «не смеем задерживать». Почему? Говорят, что кто-то позвонил полицейским начальникам и попросил за меня. А вот кто – не знаю, – признался актер.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2019 под заголовком «Прогулки с ОМОНом».