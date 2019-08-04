"ОВД-Инфо": число задержанных на акции 3 августа превысило тысячу человек

На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека.

Напомним, ранее проект «ОВД-Инфо» сообщал о 828 задержанных на субботнем митинге в Москве. При этом из официальных данных МВД следует, что по итогам несанкционированной акции 3 августа в автозаках оказались лишь 600 человек.

По данным «ОВД-Инфо», к настоящему моменту стало известно, что число задержанных превысило тысячу человек, среди которых оказались порядка 90 несовершеннолетних (согласно официальной информации, их было около 50).

Кроме того, Росгвардия ранее утверждала, что во время акции был задержан приезжий, находившийся в федеральном розыске за призывы к экстремизму.

ТАСС сообщает также о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа.

Sobesednik.ru уже писал, что среди обратившихся за медицинской помощью в ходе несогласованного митинга 3 августа самую серьезную травму — вывих плеча — получил именно силовик.