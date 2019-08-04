"Скорая" 12 раз выезжала к травмированным участникам митинга в Москве 3 августа

Пять человек оказались в больницах в результате несанкционированной акции в столице в субботу, 3 августа.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы, врачи скорой помощи 12 раз выезжали по поводу обращений, связанных с травмами, полученными на несанкционированных мероприятиях 3 августа.

Отмечается, что наиболее серьезную травму — вывих плеча — получил сотрудник правоохранительных органов, травмированный при задержании протестующих.

В департаменте уточнили, что из общего числа обратившихся госпитализация потребовались лишь пятерым участникам акции. В настоящий момент после обследования и оказанной помощи в клинике остается один человек, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что организаторы несанкционированных митингов в столице специально вовлекают граждан в беспорядки.