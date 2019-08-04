Собянин заявил, что митинги в Москве проводятся в чьих-то "узкокорыстных целях"

Столичный градоначальник считает, что организаторы несанкционированных акций специально втягивают людей в беспорядки.

Так Сергей Собянин прокомментировал последний несанкционированный митинг в Москве 3 августа, по итогам которого полиция задержала 828 человек, в том числе более 50 несовершеннолетних. Слова столичного мэра со ссылкой на эфир телеканала «Россия-1» приводит «Коммерсант».

«Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки», — заявил Собянин.

По его мнению, несогласованные митинги нельзя связывать с выборами в Мосгордуму, так как многие участники данных протестов «никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму» не имели.

Собянин считает также, что акции устроили «не для блага людей», а ради «чьих-то политических, узкокорыстных целей».