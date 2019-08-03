На акциях в центре Москвы задержаны Любовь Соболь и еще десятки человек

3 августа на Бульварном кольце проходит серия несогласованных пикетов за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Один из не зарегистрированных кандидатов Любовь Соболь ранее призвала к «мирному шествию» по тому же маршруту. «МБХ Медиа» передает в твиттере, что Соболь была задержана около часа дня — за час до запланированного начала акции.

«Медуза» сообщает об эвакуации трех автомобилей, которые стражи порядка заподозрили в попытке перекрыть движение.

Очевидцы в соцсетях рассказывают о блокированной полицией группе в несколько сот человек и задержаниях на Трубной площади. Примерно такая же по численности группа протестующих направляется туда по Рождественскому бульвару от Чистых прудов.

На Пушкинской площади проходят задержания, в числе оказавшихся в автозаке – журналисты, в частности известный фотограф и фоторепортер Антон Белицкий.

Росгвардия, по сообщениям очевидцев в Twitter и каналов СМИ в Telegram, призывает через громкоговорители: «Уважаемые граждане, не нарушайте общественный порядок. Сотрудники Росгвардии несут службу для обеспечения вашей безопасности. Среди них большая часть — это ваши сыновья. Не нарушайте общественный порядок и закон».

Телеканал «Дождь» ведет общедоступную видеотрансляцию событий; он уже сообщает о 89 задержанных, эту цифру подтверждает «ОВД-Инфо». По данным «Новой газеты», 12 человек задержаны на Пушкинской площади. «Медиазона» информирует о семи задержанных на Трубной площади.

Предыдущая акция за допуск кандидатов на выборы Мосгордумы 27 июля завершилась задержанием почти полутора тысяч человек. По сообщениям СМИ, как тогда, так и сейчас среди задержанных есть случайные прохожие.

СК возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках» на несакционированной акции 27 июля, в пятницу по нему были арестованы на сроки до двух с половиной месяцев четыре человека.