Полиция сообщает о 350 участниках акции в Москве, наблюдатели – о 311 задержанных

СМИ сообщают о многочисленных задержаниях журналистов на акции 3 августа в Москве, одну из задержанных везут «в морг».

Напомним, незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму призвали своих сторонников к мирным протестам в центре столицы. Санкционировать любую манифестацию власти Москвы отказались.

По последним данным, которые приводит «ОВД-Инфо», общее число задержанных составило 311 человек. По тем же сведениям, к задержанным, доставленным в ОВД «Хамовники», не пускают адвоката.

Общее число участников акции оценить затруднительно, так как люди постоянно перемещаются по Бульварному кольцу. В середине дня полиция сообщала о 350 участниках протестов и всего о 30 задержанных, эту информацию цитирует агентство «Москва».

Среди задержанных — сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального Любовь Соболь (она призывала своих сторонников выйти «мирным шествием» на Бульварное кольцо, но была задержана сегодня за час до начала акции) и Георгий Албуров. Отметим, Следственный комитет сегодня сообщил о возбуждении уголовного дела об отмывании миллиарда рублей через финансирование ФБК.

Также в числе задержанных журналисты «Дождя» Владимир Роменский (с него при задержании сорвали пресс-карту), издания «Сноб» Никита Павлюк-Павлюченко (он был отпущен только после того, как показал пресс-карту четыре раза) и корреспондентка «Ведомостей» Елена Вавина, которой полицейский сообщил, что ее и остальных находящихся в автозаке везут «в морг». Притом в одном автозаке с Вавиной едут несовершеннолетние задержанные и мужчина с подозрением на перелом руки.

Среди других задержанных «Медиазона» называет политолога Аркадия Дубнова, кандидата в депутаты Мосгордумы Сергея Цукасова (был зарегистрирован, но затем снят с выборов по жалобе конкурента), муниципальных депутатов Григория Толкачева и Юрия Зуева и лидера группы «Аркадий Коц» Кирилла Медведева.

Продолжаются задержания на Пушкинской площади и на Трубной площади, станция метро «Трубная» дважды закрывалась; с перебоями работает мобильная связь.

«Новая газета» сообщает, что люди вновь собираются в районе Чистых прудов и скандируют и что полиции там немного. Впрочем, «Дождь» сообщает о задержаниях и там тоже — и о задержании члена Совета по правам человека при Президенте РФ, главы Комитета против пыток Игоря Каляпина.

Несколько сотен протестующих переместились на Старый Арбат, есть информация о движении в том же направлении ОМОНа, сообщает «Медуза». По ее информации, сервисы каршеринга YouDrive и «Делимобиль» отключили возможность оставлять автомобили внутри Садового кольца Москвы.