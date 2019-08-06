В центре внимания
Белозеров повязан квартирной цепью // фото в статье: Global Look Press
Миллиарды – вагонами. Кто и как обогащается на контрактах с РЖД
Подписи у кого надо. Как проверяют документы кандидатов в МГД не от оппозиции
Рейдеры власти устроили в Москве шашлык-машлык

Новости дня

06 августа, вторник

[17:40]Пожарами в Иркутской области скрывали незаконную рубку леса
[17:07]Соловьев отрицает, что ему предлагали работу на украинском телеканале
[17:04]ЦИК пообещал трактовать любые сомнения в пользу незарегистрированных кандидатов
[17:04]Правительство утвердило приоритетность выдачи жилья пострадавшим при наводнении
[15:21]Открытие амбулаторий на селе задерживается в четверти регионов РФ
[15:10]Пару, пришедшую на митинг 27 июля с ребенком, хотят лишить родительских прав
[14:35]Основателя газеты "СПИД-Инфо" подозревают в хищении более 100 миллионов
[14:18]Роскачество советует выбирать вино из отечественного винограда
[14:18]Генсек НАТО назвал три основных угрозы для военно-политического блока
[14:14]МВФ назвал основные причины снижения ВВП в России
[14:12]Черчесов сообщил о возможности "передачи" Чалова молодежной сборной
[14:11]Минздрав предложил организовать службу офисных и цеховых врачей
[12:21]В Москве ищут росгвардейца, избившего подростка до сотрясения мозга 3 августа
[11:36]В СПЧ не выявили признаки "массовых беспорядков" на акции в Москве 27 июля
[10:41]Чиновники пожаловались на падение уровня жизни из-за размера командировочных
[09:46]Военные назвали ошибку человека основной версией ЧП на складе под Ачинском
[08:15]Суды Москвы назначили задержанным 3 августа штрафы на 115 тысяч рублей
[08:05]ФСБ разрешат блокировать сайты с киберугрозами быстрее суда и РКН
[07:53]Под Ачинском прекратились взрывы снарядов, из-за которых пострадали 12 человек
[07:38]Шестеро погибли в столкновении микроавтобуса и легковушки под Рязанью
[07:25]Кратковременные дожди, рост давления и +19 градусов ждут москвичей 6 августа

05 августа, понедельник

[17:59]"Москва-Сити" оказался популярнее Кремля и Арбата среди пользователей Instagram
[17:56]Путин приказал разведке следить за американскими ракетами
[17:38]Волонтера штаба Любови Соболь объявили в розыск по делу о массовых беспорядках
[17:37]Сбербанк решился на снижение ставки по ипотеке
[16:55]Банк "Открытие" отрицает утечку базы данных своих клиентов
[16:54]Массовая гибель пчел зафиксирована в Калужской области
[16:53]Местные власти искажали данные о лесных пожарах, считают в Генпрокуратуре
[16:13]В России может появиться система цифровых профилей таксистов
[16:12]Полиция не смогла проверить информацию об угрозах из-за блокировки сайта
[16:09]Арестован предполагаемый организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
[16:07]Ди Каприо посоветовал начинающим актерам смотреть как можно больше фильмов
[16:07]Эксперты прогнозируют спад российской экономики уже в 2019 году
[16:06]Российские волейболистки прошли отбор на Олимпиаду-2020 в Токио
[16:05]Андрей Клишас рассказал про результаты тестирования закона о "суверенном рунете"
[16:04]Петр Авен заявил, что у бывшего наставника "Спартака" не было "тренерской мысли"
[16:02]В деле лже-врача, делавшего аборты в Москве, появились новые пострадавшие
[15:14]Жителей деревни Каменка в Сибири эвакуируют из-за ЧП на складе с боеприпасами
[14:38]Суд арестовал девятого фигуранта дела о "массовых беспорядках" до 27 сентября
[14:12]Народный артист России Николай Тамразов объявил дату похорон Вилли Токарева


Фото: Global Look Press
Со страховкой – хоть потоп? Как защититься от стихийных бедствий
Фото: Shutterstock
Как правильно выбрать арбуз?
Фото: Global Look Press
Сколько действуют результаты ЕГЭ?
Фото: Global Look Press
Курс на осень: полезные советы для желающих укрепить иммунитет
Фото: Global Look Press
Как справиться с отеками ног
Планы на выходные: куда в Москве отправиться всей семьей в августе
// фото: Martin Poole / moodboard / Global Look Press
Как технично собраться в отпуск налегке: пять простых лайфхаков
Фото: Global Look Press
Семь шагов против инсульта
Стоп-кадр: «Россия 1»
Возвращение "Сватов" и другие ожидаемые новинки кино- и телесезона
Алла Пугачева // фото: Global Look Press
Всё еще икона стиля: модельер – о шести образах Аллы Пугачевой

Подписи у кого надо. Как проверяют документы кандидатов в МГД не от оппозиции

Политика
14:55, 06 августа 2019

// фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru
// фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru

Кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ нашла массовые нарушения у кандидата от власти и пошла с ними в суд. Вот что из этого получилось.

Конкурировать за попадание в московскую думу в 42-м округе с Екатериной Енгалычевой и другими кандидатами от партий собрался и директор Центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин.

— Это получилось даже комично, — рассказывает Екатерина. — Один из моих знакомых, член избирательной комиссии, листал книги с подписями за Никитина и обнаружил подпись своей жены. Хотя он точно знал, кого она поддерживает. У нас есть в округе сбитая активная группа — вместе боролись против строки в Мичуринском. Он начал проверять дальше всех знакомых... Находит подпись, звонит: «Так ты у нас скрытый "едрос", оказывается?» Человек отвечает: «Нет, что за глупости». И так у всех.

В итоге для судебного разбирательства мы оформили 40 заявлений от людей, которые не подписывались за кандидата, но нашлись в его подписных листах. Уверена, собрали бы и сто, и тысячу — не было ни одного человека, кто подтвердил бы, что ставил подпись, но время было ограничено. Одновременно нашли ещё десятки самых разных нарушений. Оппозиционных кандидатов проверяют тщательно — двух людей у нас сняли за то, что у них в одной из граф не был поставлен прочерк или слово «отсутствует» и она осталась пустой. Но у того кандидата вообще неправильно указали должность (не сходится с трудовой книжкой) и название компании. Кроме того, ошибки в ведомостях: 5-го числа он сдает подписи, а по документам 3-го их уже проверили. И, конечно, ни одной не забраковали.

По закону сборщиком подписей не может быть член комиссии с правом решающего голоса (считается, что у него есть доступ к данным избирателей). По сайту Мосгоризбиркома пробиваем фамилии — и находим у Никитина двух таких сборщиков. Это означает, что все подписи, которые собраны этими лицами, должны быть вычеркнуты. Плюс ко всему этому прямо в суде в подписных книгах обнаружились «двойники»: ФИО и адрес регистрации одни, а подписи разные.

Судья сидел красный. Он не понимал реально, как ему выносить решение. Но вынес не в нашу пользу, — говорит Екатерина Енгалычева. — Можно все это оформить и подшить, собрать тысячу заявлений, но я не понимаю, что дальше. Суду это не интересно. Мы написали и в Следственный комитет, и в прокуратуру — нам ответят только через месяц.

Теги: Выборы в Мосгордуму – 2019

Поделитесь статьей:
Дмитрий Потапенко

Политика

"Научились жить в песке под водой": Дмитрий Потапенко об итогах "контрсанкций"

Читать далее >

Политика

ЦИК пообещал трактовать любые сомнения в пользу незарегистрированных кандидатов

Читать далее >

Политика

Пару, пришедшую на митинг 27 июля с ребенком, хотят лишить родительских прав

Читать далее >

Политика
Как "горячие руки" и привычка к произволу провоцируют массовые протесты
ЦИК пообещал трактовать любые сомнения в пользу незарегистрированных кандидатов
Пару, пришедшую на митинг 27 июля с ребенком, хотят лишить родительских прав
Генсек НАТО назвал три основных угрозы для военно-политического блока
Общество
Священник РПЦ побеседовал с Дарвином. Эйнштейну – приготовиться?
В парке «Дубки» появится новая ледовая арена
Правительство утвердило приоритетность выдачи жилья пострадавшим при наводнении
Открытие амбулаторий на селе задерживается в четверти регионов РФ
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Силовики заявили о себе как о главной политической силе, но они совсем не Пиночеты, и потому срок их правления обычно недолог: при плохой сырьевой конъюнктуре – считаные месяцы

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

В случае с выборами в Мосгордуму власти не удержались, не убили в себе начальников всея Руси — и получили вполне предсказуемую бучу, ставшую большой головной болью

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

В истории с моряками, захваченными в Керченском проливе, всё осложняется нежеланием сторон поступиться хотя бы крупицей державной гордости: это может быть сочтено слабостью


Культура и ТВ
"Смерть и жизнь Джона Ф. Донована": "Жестокие игры" с Леджером и Рильке
Соловьев отрицает, что ему предлагали работу на украинском телеканале
50 грамм за Вилли Токарева
Через годы, через поколения: кто и почему сегодня еще смотрит ТВ
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес увезла из Москвы золотой микрофон
Баста посвятит Цою трибьют в Кремле
Фестиваль уличного кино
Лия Ахеджакова не поверила словам Романа Виктюка о Татьяне Дорониной

Здоровье
Чашка бодрости. Что важно знать о кофе
Минздрав предложил организовать службу офисных и цеховых врачей
Ежегодные потери от онкосмертности в России оценили в 8 миллиардов долларов
За год в Петербурге выявили почти вдвое больше психически больных, чем в Москве
Туризм
Адище и грузинские бандиты: приключения Ивлеевой в путешествиях
"Москва-Сити" оказался популярнее Кремля и Арбата среди пользователей Instagram
Трех россиян сняли с рейса Стамбул – Екатеринбург после драки
"Аэроэкспресс" сообщил об отмене рейсов в начале августа
Авто
"ГУМ-Авторалли" – 2019 на Красной площади: фоторепортаж
В России может появиться система цифровых профилей таксистов
ЦОДД предупредил об ограничении движения по ряду улиц Москвы из-за дня ВДВ
Россияне смогут получать госномера на автомобили у производителей
Недвижимость
Со страховкой – хоть потоп? Как защититься от стихийных бедствий
Сбербанк решился на снижение ставки по ипотеке
В июне банки выдали на 11% больше ипотечных кредитов, чем в мае
"Дачную амнистию" продлили до марта 2021 года
Читайте также
Свежий номер

Слева сверху по часовой стрелке: отец Сергея Собянина Семён; Марат Хуснуллин; Максим Ликсутов; Наталья Сергунина // фото: агентство «Москва»
Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы
Роскошный коттедж барона Иванова
Бежавшие из Чемодановки цыгане вернулись в село
Фото: Дмитрий Соколов
Радиоактивная Москва: где фонит столица
Александр Масляков – старший // Фото: Global Look Press
Империя Масляковых под ударом. "АМиК" могут лишить прав на КВН
Настя Ивлеева // кадр: вДудь / YouTube
Дети хайпа. Как выбилась в звезды Настя Ивлеева – "девочка с яйцами"
Елизавета Олескина
Елизавета Олескина:
Старики имеют право на полноценную жизнь
Ирина Антонова // фото: Андрей Струнин
Ирина Антонова:
Моя цель – возродить музей, который разгромил Сталин
Елена Вавилова
Агент разведки Елена Вавилова:
Нас обменяли на Скрипаля и еще трех изменников
Римас Туминас // фото: Сергей Иванов
Римас Туминас:
Мне жаль русских женщин — им некого любить
Андрей Смирнов // фото: Global Look Press
Андрей Смирнов:
Прошлое будет возвращаться, пока мы не сведем с ним счеты


Столкновения в Ростове спровоцировали дисквалификацию стадиона
День ВВ: 3 августа Росгвардия показала себя и на площадях, и на футболе
Фото: Global Look Press
Блогеров осудили за хайп на фото из чернобыльской зоны отчуждения
Максим Дадашев // фото: Global Look Press
Победа или смерть. Почему боксеры скрывают от врачей проблемы со здоровьем?
Лидия и Бари Алибасов // фото: Андрей Струнин
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной требует развода матери с Бари Алибасовым
Шишкан (третий слева) с Семиным, Гергиевым и Газзаевым
Вор Шишкан – лучший друг звезд?

Стоп-кадр: «Орел и решка»
Адище и грузинские бандиты: приключения Ивлеевой в путешествиях
Через годы, через поколения: кто и почему сегодня еще смотрит ТВ
Ирина Константинова
Внешность как у звезды: пациентки пластических хирургов берут пример со знаменитостей
стоп-кадр / телеканал "Спас"
Священник РПЦ побеседовал с Дарвином. Эйнштейну – приготовиться?
Иллюстрации в статье: стоп-кадр / фильм «Асса»
Как Ельцин запретил премьеру фильма "Асса", а Горбачёв – разрешил