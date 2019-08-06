Подписи у кого надо. Как проверяют документы кандидатов в МГД не от оппозиции

Кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ нашла массовые нарушения у кандидата от власти и пошла с ними в суд. Вот что из этого получилось.

Конкурировать за попадание в московскую думу в 42-м округе с Екатериной Енгалычевой и другими кандидатами от партий собрался и директор Центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин.

— Это получилось даже комично, — рассказывает Екатерина. — Один из моих знакомых, член избирательной комиссии, листал книги с подписями за Никитина и обнаружил подпись своей жены. Хотя он точно знал, кого она поддерживает. У нас есть в округе сбитая активная группа — вместе боролись против строки в Мичуринском. Он начал проверять дальше всех знакомых... Находит подпись, звонит: «Так ты у нас скрытый "едрос", оказывается?» Человек отвечает: «Нет, что за глупости». И так у всех.

В итоге для судебного разбирательства мы оформили 40 заявлений от людей, которые не подписывались за кандидата, но нашлись в его подписных листах. Уверена, собрали бы и сто, и тысячу — не было ни одного человека, кто подтвердил бы, что ставил подпись, но время было ограничено. Одновременно нашли ещё десятки самых разных нарушений. Оппозиционных кандидатов проверяют тщательно — двух людей у нас сняли за то, что у них в одной из граф не был поставлен прочерк или слово «отсутствует» и она осталась пустой. Но у того кандидата вообще неправильно указали должность (не сходится с трудовой книжкой) и название компании. Кроме того, ошибки в ведомостях: 5-го числа он сдает подписи, а по документам 3-го их уже проверили. И, конечно, ни одной не забраковали.

По закону сборщиком подписей не может быть член комиссии с правом решающего голоса (считается, что у него есть доступ к данным избирателей). По сайту Мосгоризбиркома пробиваем фамилии — и находим у Никитина двух таких сборщиков. Это означает, что все подписи, которые собраны этими лицами, должны быть вычеркнуты. Плюс ко всему этому прямо в суде в подписных книгах обнаружились «двойники»: ФИО и адрес регистрации одни, а подписи разные.

Судья сидел красный. Он не понимал реально, как ему выносить решение. Но вынес не в нашу пользу, — говорит Екатерина Енгалычева. — Можно все это оформить и подшить, собрать тысячу заявлений, но я не понимаю, что дальше. Суду это не интересно. Мы написали и в Следственный комитет, и в прокуратуру — нам ответят только через месяц.