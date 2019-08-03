Алексей Кортнев отказался вести фестиваль в парке Горького по этическим соображениям

Лидер группы «Несчастный случай» отказался быть ведущим фестиваля «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.

Напомним, ранее выяснилось, что ряд музыкантов, заявленных в афише фестиваля, не собирались принимать в нем участие и не имели никаких договоренностей с организаторами. Высказывались мнения о попытке отвлечь внимание от запланированных несанкционированных протестов в центре Москвы как истинной цели проведения фестиваля.

Кортнев заявил «Эху Москвы», что «испытывал бы крайнее моральное неудобство, если бы вел праздничные мероприятия параллельно с протестами в Москве». Ранее музыкант подписал открытое письмо к руководству ЦИК с требованием допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов, которым было отказано в регистрации. Это также является главным требованием сегодняшних протестных акций.