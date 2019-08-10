На митинге на проспекте Сахарова начались выступления артистов

В митинге за свободные выборы на проспекте Сахарова принимают участие, по разным оценкам, от 15 до 40 тысяч человек.

МВД сообщает о 15 тысячах участников — и о том, что они уже расходятся. Очевидцы этого не подтверждают; организация «Белый счетчик», ведущая подсчет на входе на митинг, на 15:00 насчитала 40 тысяч участников, которые продолжают прибывать.

На митинге выступили, в частности, журналист Леонид Парфёнов, супруга политика Дмитрия Гудкова Валерия (сам незарегистрированный кандидат в Мосгордуму отбывает административный арест по делу о предыдущих несанкционированных митингах) и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, который напомнил о требовании митинга прекратить преследование по делу о «массовых беспорядках» 27 июля и расследовать случаи полицейского насилия на протестах 27 июля и 3 августа.

Сейчас на сцене митинга выступает рэпер Face, ранее мэрия пыталась запретить выступления музыкантов на мероприятии (не приводя этому конкретных законных обоснований). «Эхо Москвы» сообщает об активизации движения силовых подразделений без опознавательных знаков, которые якобы готовят выход с мероприятия.