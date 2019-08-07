Мэрия анонсировала концерт Крида и запретила выступление IC3PEAK 10 августа

Мэрия анонсировала концерт Егора Крида 10 августа в Парке Горького, но запретила выступления Фейса, «Кровостока» и IC3PEAK в тот же день во время митинга на проспекте Сахарова.

Анонс музыкально-гастрономического фестиваля появился на сайте Парка Горького 7 августа. Организаторы обещают, что на сцене выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», OQJAV, Клава Кока, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Звонкий, MC Doni и другие артисты. Ведущими мероприятия заявлены Екатерина Варнава и Сергей Матвиенко.

Телеканал «Дождь» сообщил, что группа OQJAV опровергла информацию о своем участии в мероприятии (позже организаторы убрали их название из анонса), а концертный директор Полины Гагариной заявил, что певице пока не поступало предложения выступить на объявленном фестивале.

Напомним, подобная ситуация наблюдалась и в период подготовки к митингу 3 августа. Мэрия за несколько дней до акции анонсировала концерт рок-музыкантов в рамках фестиваля «Шашлык Live». Некоторые из заявленных участников оказались не в курсе, что они приглашены на фестиваль, а Алексей Кортнев отказался вести мероприятие, совпадающее по времени с несанкционированными протестами, «по этическим соображениям».

На фоне этого московские власти пытаются запретить выступление рэпера Фейса и групп «Кровосток» и IC3PEAK во время митинга на проспекте Сахарова 10 августа. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на Петра Верзилова и Илью Азара. По словам последнего, ультиматум выдвинул первый замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник. Отвечая на требование разъяснений, он ссылается на «распоряжение московского правительства №1074 и его же постановление №1054», но из этого невозможно сделать более внятных выводов: распоряжение всего лишь указывает на технический порядок организации массового мероприятия.

Илья Азар заявил, что организаторы не собираются идти на поводу у произвольных требований мэрии.