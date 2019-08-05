Алексей Кортнев: От артистов, по сути, требуют грызть кости и не тявкать

После очередных протестов в Москве 3 августа в интернете и социальных сетях снова начались баталии: одни записывают видеобращения к полицейским, обвиняя их в жестокости, другие нападают на музыкантов, которые выступили в парке им. Горького, где московские власти организовали фестиваль шашлыков — и включили афишу артистов, которые о таком фестивале (одновременном протестам) были ни сном ни духом.

Актер Владислав Котлярский, который известен зрителю по роли подполковника Карпова из сериалов про полицейских («Глухарь», «Пятницкий», «Карпов»), записал видеоролик, где взывал к совести сотрудников правоохранительных органов. На что тут же получил интернетовские ответные осуждения: дескать, «господа лицедеи, ваше предназначение — развлекать народ, и ваши политические взгляды народу неинтересны».

Рулевой группы «ЧайФ» Владимир Шахрин тоже подвергся прессингу из-за участия в концерте на фестивале шашлыков. Как он признался в соцсетях, «набежала куча людей, которых там раньше не было и которые просто нас поливают дерьмом...»

— Я считаю, что это совершенно отвратительно по отношению к Володе или к другому артисту, который принимает решение выступить там, либо в другом месте, — комментирует ситуацию в разговоре с Sobesednik.ru музыкант Алексей Кортнев. Кстати, сам он отказался быть ведущим того самого концерта в парке им. Горького «по этическим соображениям».

— Те люди, которые пишут на Шахрина всякие пасквили в интернете, насколько я понимаю, ратуют за свободу, за свободное волеизъявление. Так вот свободным волеизъявлением Владимира Шахрина было — выступить на фестивале шашлыков или не выступить. Какое моральное право имеют люди предъявлять ему какие-то претензии, я не понимаю. Это личный выбор Владимира и группы «ЧайФ». Давайте уважать выбор друг друга, — призывает Кортнев.

— Алексей, а в вашу сторону после отказа там выступать были подобные выпады?

— По-моему, нет. Я не житель социальных сетей, меня это совершенно не интересует. Может, и были, не знаю.

— Как вы полагаете, такие видеообращения, как у Котлярского, нужны и могут ли на что-то повлиять?

— Думаю, что такие обращения ни на что повлиять не могут, ничего серьезного от этого не изменится. Но это не значит, что их не надо делать. Это тоже выражение личной свободы любого гражданина нашей страны.

— Некоторые обвиняют творческих людей: мол, вы «пляшете» при любой власти и с удовольствием получаете от нее звания и награды...

— То есть у этих людей позиция такая: если вас кормят, грызи кости и не тявкай. Давайте все-таки предполагать, что мы живем в демократической свободной стране, в которой помимо каких-то материальных благ есть что-то и духовное. Не все решается государственными наградами.