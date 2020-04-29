Директор "Левада-центра": Рейтинг Путина падает. Люди не видят реальной помощи

Социолог, директор аналитического центра «Левада» Лев Гудков рассказал, что происходит с рейтингом Владимира Путина во время пандемии.

– Результаты апрельского опроса мы сейчас готовим к публикации, они выйдут после праздников. Но уже очевидно, что идет снижение популярности Путина, поддержки президента, оценки его деятельности. Это реакция на общую тревожность, общее недовольство, раздражение, которое поднимается из-за снижения доходов населения, из-за того, что малый и средний бизнес оказались в очень тяжелом положении, людей переводят на сокращенный рабочий день.

В целом работающие оценивают свои перспективы довольно мрачно. Это все сказывается на рейтинге Путина, потому что он претендует на то, чтобы все контролировать, и, соответственно, ему и отвечать за это.

– Как изменился рейтинг президента в процентном отношении?

– Точных цифр пока не могу сказать. На несколько процентов. Это не обвал, но плавное снижение популярности, поддержки, одобрения. Этот процесс идет уже не первый месяц. В 2018 году произошло резкое падение его рейтинга в связи с пенсионной реформой, с тех пор снижение продолжается. Особенно это стало заметно в условиях эпидемии и экстраординарной ситуации – потери работы, снижения доходов населения.

– Как люди воспринимают меры, принимаемые государством в этой ситуации?

– Они вызывают неоднозначную оценку. Чуть меньше половины считают, что делается все, что возможно, и что этого достаточно. И примерно такое же количество оценивает меры государства негативно — либо как недостаточные, либо, наоборот, как чрезмерные.

Такое соотношение позитивных и негативных оценок очень характерно — это значит, что общество находится в неустойчивом, турбулентном состоянии и по-разному оценивает происходящее. В целом лучше оценивается роль губернаторов в отдельных регионах. В частности — Собянина. А федеральная власть в данной ситуации оценивается хуже.

– Какие основные претензии в власти?

– Разные группы выдвигают разные претензии. Если говорить о малом и среднем бизнесе и вообще негосударственном секторе, то это, конечно, недостаточность помощи или вообще отсутствие помощи, отсутствие внятной экономической политики и неопределенность будущего. Потому что на словах много что говорится, а реально люди не ощущают никакой помощи.

У бюджетников, госсектора все более или менее стабильно, а претензии касаются неготовности медицины к такого рода экстраординарным ситуациям. Ну и остаются все остальные претензии — коррупция, снижение доходов. Падение доходов вообще довольно ощутимо для людей в последний месяц.