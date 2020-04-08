Евгений Ройзман: Голода люди боятся больше, чем коронавируса

Почему власть так избирательно помогает пострадавшим от «нерабочего месяца» и упорно не желает объявлять режим ЧС, мы поговорили с экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом.

– Евгений Вадимович, еще неделю назад вы поддерживали действия властей в связи с карантином. На второй неделе самоизоляции позиция не изменилась?

– В целом нет. Я по-прежнему считаю, что власти приняли правильное решение. Правда, не захотели при этом брать на себя ответственность и полностью переложили ее на регионы. То есть, меры получились гибридные. Самоизоляция и нерабочий месяц – это все-таки не полноценный карантин, который предполагает некую мобилизацию и обязует власть компенсировать людям издержки, которые они несут.

– С каждым днем в Москве фиксируется все больше случаев заражения коронавирусом. Не пора ли прекращать эту, как вы выразились, «ЧС без объявления ЧС» и вводить уже полноценный карантин со всеми вытекающими?

– Возможно и пора. Но власть не хочет брать на себя эту ответственность, не желает оплачивать людям время вынужденного простоя, как это сейчас делается во всем мире. Получается, что за все годы существования нашего государства у нас не получилось создать хорошие резервы на такие случаи. И что введение полноценного режима ЧС превратит все в труху.

Евгений Ройзман // Фото: Global Look Press

– Постойте, но сумма, которая имеется в ФНБ, очень даже внушительная. Возникает ощущение, будто наше государство считает, что это только его деньги, и не желает делиться.

– Государственных денег вообще не бывает. Бывают только деньги налогоплательщиков.

– Известная истина. Другой вопрос, что по этому поводу думает конкретное государство.

– Государство – это в какой-то степени все мы...

– Вы, наверное, слышали заявление московского мэра Сергея Собянина на днях: что если выплачивать всем москвичам помощь, то, цитирую, «бюджет треснет». То есть перекладывать плитку с зимней на летнюю и обратно у него не трескается. А помочь людям, которые все это время исправно платили аренду и налоги, – затрещал. А это ведь и вопрос об уважении к власти.

– Безусловно, такие действия ни к чему хорошему не приведут.

– Как думаете, сколько люди еще смогут это терпеть? Тем более, что в данный момент ситуация близка к критической.

– Ну, смотрите: как только из уст Путин прозвучало не «карантин», а «нерабочий месяц», люди стали спокойнее. Уже на следующий день вывалили на улицы. Потому что, конечно, коронавирус очень опасен. Но руками его потрогать не получается. В отличие от голода, который очень даже ощутим.