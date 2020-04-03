За что один Путин трех губернаторов уволил

Политолог Александр Кынев объяснил причины очередного витка губернаторопада и укрепление на этом фоне Собянина, Беглова, Кадырова.

– В случаях с Архангельском и Коми все объясняется просто. Оба губернатора – и Игорь Орлов, и Сергей Гапликов, имели крайне низкий рейтинг. Шиес, как одна из проблемных для власти точек сопротивления, как раз находится на границе Коми и Архангельской области. Формально он входит в Архангельскую область, а территориально ближе к столице Коми Сыктывкару, и вся логистика шла именно через Коми — там аэропорт, пути, а также митинги против московского мусора там тоже проходили очень активно.

Оба эти губернатора были, мягко говоря, не самыми популярными и не самыми публичными. А Гапликов из Коми — еще и варяг, который был не очень деликатен с местными элитами. Своя команда у него так и не сформировалась, а те, кто с ним поработал какое-то время, потом уходили со скандалом и даже пытались судиться. Его публичные выступления были смешными и порой неуклюжими. Одна из самых забавных историй – когда он предложил на ученом совете в филиале Академии наук почтить минутой молчания память убитого Александра Сергеевича Пушкина, после чего в интернете появился вирусный ролик. Ну и еще была масса смешных вещей. Он был весьма странный губернатор, к которому в регионе относились скорее с юмором.

То есть эти отставки были ожидаемые. У архангельского губернатора Орлова выборы уже в этом году, избирательная кампания начинается в июне, время истекает, и нужно было не допускать его на губернаторский срок. Так как шансов избраться у него все равно не было практически никаких, с отставкой и так уже затянули.

Александр Кынев // Фото: скриншот с YouTube

Коми не было в списке выборов на этот год. Но тут действовали на опережение. Плюс по Гапликову ударила история с больницей, где произошло массовое заражение пациентов. История получилась громкая и скандальная. Есть гипотеза, что заражение произошло по вине сотрудников клиники, которые были связаны родственными связями с чинами Следственного комитета.

С губернатором Камчатки Владимиром Илюхиным сложнее — он был не таким плохим губернатором, и скандалов особых за время его работы не было. Но его назначили еще при Медведеве — весной 2011-го. Регион непростой, удаленный, с проблемной инфраструктурой. За последние пару лет Илюхин попытался активизироваться, начал даже общаться с журналистами, с которыми он до этого не общался, и оппозиционными в том числе. Была попытка апдейта, перезапуска команды. Но в итоге его все равно решили заменить, и я не уверен, что это было верное решение.

В любом случае для таких кадровых решений было неудачно выбрано время. Если хотели показать, что наводят порядок, то логичнее было это делать до президентского обращения. Потому что сейчас, когда губернаторов назначили ответственными за ситуацию с коронавирусом в регионах, их отставки выглядят уже не как наведение порядка, а как то, что крысы побежали с тонущего корабля.

То, что губернаторам сейчас передали полномочия по введению и снятию карантинных мер, – это отрицательный федерализм. Федерализм 90-х был позитивным, тогда говорили: самоорганизуйтесь сами, насколько хватит сил. А сейчас наоборот — придумывайте запреты, кто сколько сможет.

И некоторые губернаторы на этом фоне укрепляются — Собянин, Беглов, Кадыров, которые в своих регионах принимают собственные волевые решения. Но слишком мощное усиление — это тоже палка о двух концах: в условиях авторитарного режима быть слишком сильным опасно, могут и голову снести. Сейчас главам регионов дали больше полномочий, но ситуация стала более шаткой: не будешь эффективным — могут уволить, но если будешь слишком эффективным – тоже могут уволить. Такой искаженный специфический недофедерализм.