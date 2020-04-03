Отставку губернатора Орлова праздновали с фейерверками

Вчера вечером в поселке Урдома Ленского района Архангельской области грохотали фейерверки и было всеобщее торжество. Жители, с июля 2018-го находящиеся на передовой антимусорных протестов – история с Шиесом началась именно с них – праздновали отставку губернатора Игоря Орлова.

Да и все жители Архангельской области радовались вместе с ними.

– Это событие, которого реально ждала вся область уже полтора года, – говорит активист общественного движения «Чистый Север 29» Олег Мандрыкин. – Особенно это большое событие для всех активистов, которые на протяжении полутора лет не просто ждали этого события, а активно его добивались. Потому что к какому-то моменту, к сожалению, действующий губернатор утратил доверие своего населения, его поддержка жителями области была минимальна.

Поэтому для всех, кто боролся за то, чтобы губернатор ушёл в отставку, для многих людей отставка Орлова – момент, с которым они связывают надежды на изменение своей жизни в лучшую сторону. Активисты при этом понимают, что назначенный временно исполняющий обязанности губернатора всё равно будет вынужден решить те задачи, из-за которых в регионе возник кризис. А именно: запретить ввоз московского мусора, полностью реформировать введённую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, вернуть демократические права обществу, наладить диалог с людьми. Также необходимо вернуть выборы глав муниципалитетов, тем самым восстановить структуру управления и прежде всего систему доверия между населением и исполнительной властью нашего региона.

Впрочем, люди вполне отдают себе отчет в том, что отставка человека, называвшего их «шелупонью», не совсем их заслуга.

– Разумеется, Орлова ушли не из-за Шиеса, – говорит житель Северодвинска Александр Гараненков. – Экопротесты показали «популярность» всей нынешней власти, и Орлов опустил этот уровень до плинтуса. Вот за дискредитацию его и убрали.

И многие уверены, что у Орлова все будет в порядке.

– Зная нашу страну, вернее ее руководство, уверен, что для Орлова это не потеря, а наоборот, – считает житель Архангельской области Андрей Лайхинен. – Преданного хозяйского пса система просто так не выплюнет. Всплывет еще в Москве, в министерстве.

Тем не менее, как написала в своем блоге политолог Екатерина Шульман, Орлов «и так был не жилец, но вирус вирусом, а это вы его спровадили, дорогие активисты Шиеса».