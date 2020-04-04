Объем российского ФНБ составляет почти 13 трлн. За март он вырос на 4,6 трлн

По данным Минфина, объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составлял 1 апреля 12,85 триллиона рублей или 165,384 миллиарда долларов. При этом его размер в марте был равен лишь 8,25 триллиона рублей.

Таким образом за март объем ФНБ увеличился более чем в два раза, на 4,6 триллиона, обращает внимание ТАСС.

Как отмечается в сообщении Министерства финансов, сейчас размер резервов, сосредоточенных в Фонде сравним с 11,3% прогнозного ВВП на 2020 год. Там также поясняют, что из этой суммы в ЦБ на разных счетах лежат $57,232 миллиарда, £9,616 миллиарда, а также 1,494 триллиона рублей. Ещё 577,563 миллиарда рублей содержатся на депозитах государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

«Значит есть деньги, чтобы сделать выплату всем гражданам РФ сейчас, в трудные времена», — комментирует это сообщение политик Алексей Навальный в своем Twitter.

Отметим, что накануне, 3 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что, по его мнению, «у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают». Он пояснил, что обеспечить выплатами людей, пострадавших из-за карантина не удастся: «Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — приводит его слова РИА Новости.