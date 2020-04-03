Основатель Superjob.ru: 30 млн человек потеряют работу к концу апреля

Алексей Захаров, основатель Superjob.ru, рассказал Sobesednik.ru, кто и в каком количестве пополнит армию безработных «благодаря» выходному апрелю.

– Минимум 5 миллионов безработных за первую нерабочую неделю — это то, что мы имеем уже сейчас. Они не все зарегистрированы как безработные, и большинство из них никогда не будут зарегистрированы, так как уровень безработицы у нас – показатель манипулируемый. Но реальность такова.

– После объявления нерабочего месяца до конца апреля сколько еще потеряют работу?

– Ну смотрите: у нас в малом бизнесе занято около 20 млн человек. До 80 процентов этих людей рискуют потерять работу уже за вторую нерабочую неделю. После того, как все закончится, часть найдут работу, но большинство будут искать ее очень долго. Потому что те бизнесы, в которых они работали, уже разорены и восстановиться не смогут.

К концу «выходного месяца» мы получим миллионов 30 безработных, потому что крупный бизнес уже тоже сокращается. Вчера РЖД объявили о переходе на неполную рабочую неделю, и вполне возможно, что там тоже сокращения. Это крупнейший работодатель. И он не один такой, по кругу потянет все. Реально мы можем лишиться очень большого количества рабочих мест.

– А меры поддержки от государства помогут?

– Государство никого не поддержит, за редким исключением. В основном это будут те же крупные предприятия, которые оно поддерживало и всегда. Остальным можно не надеяться. Малый бизнес значимой поддержки не получит.

– Какие сферы сейчас под наибольшим ударом?

– Абсолютно все. Выигравших здесь не будет. Есть временный всплеск спроса на медицинских работников. В плюсе фирмы, которые строят больницы за неимоверные деньги, производят маски. Но... заработал ты на масках, а дальше тебе придется обнести свой дом 8-метровым забором в коттеджном поселке с 12-метровым забором. Потому что сейчас, если остановятся стройки, перевозки, где работает огромное количество людей, у которых нет никакой подушки безопасности (и многие из них с криминальным прошлым или не имеют российского гражданства)... что их остановит, чтобы через неделю не пойти на улицы грабить и убивать?

– По вакансиям на сайте какую наблюдаете динамику?

– Активность по запросам от работодателей упала минимум в 3 раза и продолжает снижаться. Сейчас некоторые делают хорошую мину при плохой игре. Но на самом деле сложности даже у наиболее привлекательных работодателей — обороты у всех падают. Даже Яндекс, Мэйл — у них рекламные обороты уже упали существенно. Некоторые их проекты, в которые вложены десятки, а то и сотни миллионов долларов, типа каршеринга, такси, в наиболее сложном положении. Каршеринг остается с нулевой выручкой, в такси выручка упала на 70%. Жертв от борьбы с коронавирусом уже больше, чем от самого коронавируса.