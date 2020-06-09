Каждый пятый депутат МГД выразил недоверие Шапошникову из-за его работы и 2 млрд

Инициативная группа из девяти депутатов Московской городской думы официально выразила недоверие к председателю заксобрания Алексею Шапошникову. Об этом на своем YouTube-канале сообщил накануне автор документа депутат Михаил Тимонов.

Причинами недоверия к спикеру парламента стал его доход за 2019 год в почти два миллиарда рублей, что, по мнению депутатов, требует тщательного исследования на предмет возможной коррупции. Также они отмечают, что он не задекларировал 870 миллионов дохода, полученные им в 2018 году.

Если за недоверие председателю проголосует 23 депутата, Шапошников перестанет быть председателем. — Дарья Беседина (@naive_elf) June 9, 2020

Напомним, что ранее он объяснил свою декларацию прибылью от продажи компании «Северянин», средства от которой поступили частично в 2018 году (870 миллионов), а остальные в 2019. Таким образом, по его мнению, он не должен был декларировать доход за 2018 год, так как «доходом» это не считается.

Также его коллеги по законодательному органу поставили под вопрос целый ряд сомнительных, по их мнению, решений, принятых на посту председателя, среди которых непредоставление права на высказывание депутату Дарье Бесединой, организация серии голосований вне сроков работы парламента, а также подмена очных собраний дистанционными вопреки закону и прерывание им работы Мосгордумы на 55 дней во время карантина.

Кроме того, как сообщил депутат Тимонов, подписанты уверены, что действия Шапошникова ведут к дальнейшему превращению Мосгордумы из независимого законодательного органа в придаток к исполнительной власти в лице мэрии Москвы вместо осуществления самостоятельной законотворческой деятельности.

«Мы считаем, что возглавлять Мосгордуму должен человек, к которому нет вопросов с морально-этической точки зрения», — говорит он.

Среди подписантов указаны представители «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ: Михаил Тимонов, Дарья Беседина, Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Евгений Ступин, Олег Шереметьев, Елена Янчук, Виктор Максимов и Сергей Савостьянов.