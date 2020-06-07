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Леонид Радзиховкий: Голосование по поправкам – пример абсолютной лжи для учебников

Политика
10:39, 07 июня 2020

Леонид Радзиховкий: Голосование по поправкам – пример абсолютной лжи для учебников
Global Look Press
Global Look Press

В начале недели Владимир Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию. На наши вопросы по этому поводу отвечает политолог Леонид Радзиховский. 

– Даже если допустить, что в т. н. поправках имеется какой-то смысл, почему Путин так торопится провести «плебисцит», ведь любое из этих нововведений, в том числе и «обнуление», может спокойно подождать до 2024 года?

– Все поправки в Конституцию – абсолютное пустословие, их содержание равно нулю. Среди них нет ни одной, которая предполагает конкретные политические действия или обязательства государства перед гражданами. Там есть повтор общеизвестных заявлений из 1-й главы Конституции, а также есть благие пожелания вроде «обеспечить необходимый уровень медобслуживания». Что это значит, непонятно. Кому необходимый, в каком смысле? И там есть просто ИЗДЕВАТЕЛЬСКОЕ пустозвонство про войну, про границы. Единственный абсолютно реальный и точный смысл этих поправок всем известен, но «скрыт» за завесой пустопорожней болтовни. Смысл – в самом факте принятия этих или любых других поправок. Все знают, что благодаря набору слов появляется юридическая лазейка, чтобы сказать, что раз у нас поправки, значит у нас новая Конституция, а значит старый президент становится новым президентом. В общем, «бух в котел и – обнулился». Это, если хотите, поправки Гейзенберга. Великий немецкий физик предложил известную интерпретацию соотношения неопределенности в квантовой механике: сам факт наблюдения меняет положение частиц. И сам факт поправок, совершенно безотносительно к их содержанию, меняет положение Путина. 

– Если менять положение частиц, то не лучше ли к концу срока? 

– Сейчас наиболее удобный момент для массовой фальсификации голосования. Потому что многие побоятся идти голосовать, потому что боятся заразиться. Но главное, что из-за того же страха перед заражением просто не будет – в этом весь смысл предстоящей процедуры – наблюдательных комиссий, которые отсматривали бы результаты голосования. Если их не будет, очевидно, что никакого голосования в природе не существует, просто потому, что можно нарисовать любой результат. И наконец, поскольку у нас социальная дистанция и люди дистанцированы друг от друга и от поправок, не будет никаких митингов против фальсифицированного голосования. Таким образом, дата для фальсификации выбрана идеально. А для голосования – никак, поскольку голосуют ни о чем, и нет никакого смысла в голосовании, кроме голосования за единственный пункт: Путин может оставаться президентом пожизненно. Власть этого вслух сказать не смеет. И, как глупый наперсточник, пытается завлечь народ. Почему глупый? Потому что обман настолько открыт и очевиден, что игру такого масштаба скрыть просто невозможно. 

Я считаю, что это голосование вообще дурацкое, потому что, заполучив искомое «большинство» наперстничеством по поводу пожизненого правления, Путин только понижает свой рейтинг. Речь ведь не о том, что 1 июля проголосовали, а 2-го – Путин подает в отставу, а 3 сентября – выборы президента, тогда это бы имело полный смысл. Но если ты собираешься избираться через 4 года, то к тому времени эти фейковые поправки обернутся против тебя же бумерангом. Единственный  практический смысл всего этого разводилова очевиден: создать информповод и показать всем, в первую очередь своему окружению, что я не «хромая утка». Я не уйду в 2024 году. Если окружение Путина не будет твердо в этом уверено, весьма вероятно, что в ситуации падающей экономики и ослабевающей власти центра начались бы великие раздраи и шатание. Сохраняя интригу и неопределенность – пойду я или не пойду в 2024 году, – Путин закрепляет свою власть до 2024 года. 

Леонид Радзиховский // Фото: скриншот с Youtube

– ЦИК в режиме 24/7 поражает нас нововведениями в процедуру голосования. Даже паспорт им теперь не обязателен. Могут ли эти «новации» перейти на последующие голосования? 

– Я так не думаю. Голосование равное отмене голосования вряд ли пройдет. Мне кажется, есть некий внутренний контракт – что по понятиям, а что уже беспредел. Как известно, по закону наша страна не живет. А если вы не живете по закону, следовательно, вы живете по понятиям. Вот в понятие отношений народа и государства не входит отмена выборов. Фальсификация выборов и разводилово вокруг них входит, но отмена в понятие легитимности не входит. Голосование, когда к вам домой приходит ОМОН и приносит вам урну, – это отмена выборов в угрожающей форме. Это, как мне кажется, не входит в представление большинства населения о том, что возможно и что невозможно. Путин отличается тем, что он умеет так или иначе принимать настроение большинства. 

Института голосования у нас нет, поскольку есть институт фальсификаций и есть ритуал голосования. На отмену этого ритуала Путин, на мой взгляд, не пойдет. Тем более при наличии массированного аппарата фальсификаций. Единственные реальные выборы, которые его могут интересовать, – это выборы в Госдуму в следующем году. Но это элементарно, что там мудрить: к выборам допускаются только те партии, которые сегодня представлены в Госдуме. И все. Результат выборов – сколько голосов получила правая рука, а сколько левая, – не важен, поскольку руки растут из одного туловища и подчиняются приказам одного головного мозга. 

– «Левада-центр» недавно провел опрос, согласно которому «за» голосовать намерены 44%, что недостаточно для принятия поправок. Возможен ли такой сценарий? 

– Такой сценарий абсолютно не возможен. Очевидно, что минимальное условие для голосования: за поправки проголосуют более 50%. Это минимальное техническое задание, которое получила Элла Памфилова. И нет никаких оснований считать, что она с ним не справится. Трудно не решить задачку, если над тобой стоит учитель и громким шепотом тебе подсказывает не только конечный ответ, но и каждое твое действие. А если подсказки не помогают, он просто берет тебя за руку и водит ею по бумаге. Думаю, реальные результат голосования – как минимум 60% «за». Сильно выше – это перебор и опять же не по понятиям. В этом голосовании фальсифицировано все: и бессмысленные вопросы, и единственная цель, и сама фальсификация, потому что единственная цель скрыта так, что она всем видна. Полностью фальсифицирована процедура голосования. Ничего подлинного там нет. Это для учебников политологии пример абсолютной лжи. Той, в которой нет ни одного микрона правды. Бывает, когда фальшивая процедура подсчета голосов, но есть конкуренция партий. Бывает, нет конкуренции партий, но есть митинги против голосования. Бывает, нет митингов, но хотя бы понятно, что является результатом голосования. Здесь же фальшиво все от начала и до конца. Пример вполне интересный и достойный изучения. 

Теги: #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Рубрика: Политика

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