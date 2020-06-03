Георгий Сатаров: Не знаю людей, собирающихся голосовать ЗА поправки. А вы знаете?

Все, что нужно знать о «новациях-махинациях» голосования по поправкам, разложил по полочкам автор нынешней Конституции.

Итак, голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля. Поправок много, но голосовать нам предписано за них целиком и никак не по отдельности. И сама процедура голосования будет уникальной. Для этого прямо отдельный закон написали. Голосовать можно досрочно (в течение недели), можно по интернету, можно на дому, и бюллетени будут выдавать без всяких паспортных данных. Сплошная упрощенка, дистанционка и неучтёнка.

О сути поправок и о «новациях» в голосовании Sobesednik.ru поговорил с Георгием Сатаровым, одним из авторов пока ещё действующей Конституции и главой Фонда прикладных политических исследований «ИНДЕМ».

Георгий Сатаров // Фото: скриншот с YouTube

– Все эти поправки делятся на 4 неравные части, – объясняет Сатаров. – Первая часть — нормы, гибкость которых обеспечивает президенту возможность участия в выборах неограниченного числа раз. Отсюда уже вытекает то, что условно называется «обнулением».

Вторая часть — это изменения властных полномочий президента, в результате которых его власть только усиливается. Третья часть — это свобода властного произвола, снятие каких-то ограничителей, которые существуют сейчас.

А четвёртая часть не имеет никакого отношения к конституционному законотворчеству. Это разного рода вещи, которые должны завлечь граждан голосовать за это как за единый комплекс, что само по себе антизаконно и антиконституционно. Там всякая фигня: отношение к животным, защита верующих, защита бедных, защита несчастного русского языка, который мы с вами прямо сейчас, видимо, подвергаем поруганию, обсуждая всё это.

– А как вы относитесь к разным поправкам в этом суповом наборе?

– Некоторые из этих поправок антиконституционны и просто не имеют права быть в Основном законе, поскольку вступают в противоречие с другими или противоречат духу Конституции.

Например, всё что связано с религией — это антиконституционно. Или, например, возможность бесконечно избираться одному и тому же человеку противоречит третьей статье Конституции, в которой написано, что источником власти в нашей стране является народ, и норме первой главы нашей Конституции о недопустимости захвата власти.

А некоторые из поправок вообще не являются предметом конституционного регулирования. Поэтому всё это — маразм, направленный только на одно: укрепить возможность делать с гражданами всё что угодно, воровать неограниченно и чтобы на президентском посту был человек, который защищает и то, и другое.

– Георгий Александрович, почему так торопятся с этими поправками?

– Совершенно ясно почему — потому что отношение граждан к власти вообще и к Путину в частности портится со временем. И чем дальше это отодвигать, тем больше приписок надо будет делать. А это опасно.

Представьте себе ситуацию, что они пишут 85% «за». Или 58%. Неважно сколько, главное, что как бы большинство. А на самом деле подавляющему числу граждан не известны другие граждане, которые бы проголосовали «за». Скажем, среди моих знакомых нет таких. И в мартеновском цеху, и в колхозе, и в офисе банка — везде люди говорят друг другу одно и то же: «Слушай, я не знаю никого, кто голосовал бы "за"». Это очень опасная ситуация.

– В том-то и дело, что ситуация уже ушла в поле отрицания, когда уже не важна дата голосования, все равно придётся применять новейшие избиркомовские «изобретения». Что вы о них думаете? Об электронном голосовании, о досрочном, о надомном для всех подряд, о том, что для получения бюллетеня не нужны паспортные данные?

– Это простор для мошенничества. Кстати, электронное голосование, судя по всему, проведут в Москве, Питере и Нижнем Новгороде — в самых опасных в смысле протестности местах...

– Из всех этих «новаций» по голосованию какая позволяет больше всего жульничать?

– Ненужность паспортных данных при получении бюллетеня. Это такое позорище!

Но послушайте, здесь возможно мошенничество гораздо забавнее. Дело в том, что они вполне в состоянии написать правильный правдивый результат — допустим, 6% «за». И дальше разыграют пьесу из трех действий.

Действие первое. Перед гражданами по телевизору появляется печальный президент и говорит: пацан дал слово — пацан слово держит. Поскольку вы проголосовали против этих поправок, я отменяю всё это к хренам собачьим. Подписывает указ об отмене всего этого дела и уходит.

Действие второе. Дума возмущённо собирается на заседание и говорит: президент подписал указ, который противоречит Конституции. Потому что всё необходимое для принятия поправок уже давно сделано! И направляет запрос в Конституционный суд. Собирается возмущенный Конституционный суд и говорит: чёрт побери, как наш президент, замечательный юрист, мог позволить себе такое антиконституционное действие! И принимает решение о неконституционности указа президента отменить поправки — отменяет его и провозглашает поправки принятыми. Занавес.

Эпилог. Снова выходит президент и говорит: я не могу ослушаться Конституционного суда, но я обещаю, граждане, что буду править мудро и справедливо. Все!

– Но если они могут, извините, прогнать такой цирк, зачем власти всё-таки нужны все эти ухищрения и такая мощная агитация по федеральному ТВ?

– Да, результат этого дела предрешён. Другое дело, каким спектаклем его обеспечить? Вот президенту и предоставляют разные инструменты для получения одного и того же результата. Тем более, что мы знаем, что уже всё принято, всё подписано.

А федеральное ТВ просто концентрированно отрабатывает те ресурсы, которые были запущены ещё до эпидемии. Их цель понятна — ну а вдруг получится, и будет не 6%, а 17%, например. Согласитесь, что это гораздо лучше.

И потом, мы же с вами не знаем, какие цифры докладывают Путину. Он же не читает бюллетеней «Левада-центра», например. А читает то, что ему положат на стол.

– Любопытно, кстати, кто те таинственные люди, которые приносят президенту эти пресловутые папочки?

– Ответ простой: эти люди — все, кто вокруг него. Все они делают одно и то же.

Я вам расскажу одну историю. Совсем старую. В 2003 году, когда уже был арестован Ходорковский, мы обедали вместе с одним из тех, кто ходил тогда на встречи президента с юристами. И он рассказывал, как они готовятся к этим встречам. Больше всего времени у них уходило на обсуждение того, что ему НЕ нужно говорить, чтобы не огорчить. С того времени прошло уже 17 лет. Путин давно управляет несуществующей страной — и это страшное следствие «папочек». Еще страшнее, что те, кто под ним, вынуждены управлять той же страной, которая создана в его голове.