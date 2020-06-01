Голосование по правкам в Конституцию состоится через неделю после Парада победы

Президент России Владимир Путин утвердил 1 июля в качестве даты голосования по изменениям в Основной закон. Об этом сообщает ТАСС.

«С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям», – заявил президент на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Ранее глава государства отверг идею проведения голосования в день парада Победы, указав на то, что необходимо выдержать период в 30 дней на решение технических и прочих вопросов. Также он отметил, что «парад Победы – это святое дело». «Не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по Конституции», – сказал Владимир Путин.