"Указ сверху": Галямина считает, что рассмотрение ее дела ускоряют намеренно

В Тверском суде столицы продолжается процесс по делу мундепа Юлии Галяминой, которой вменяют ст. 212.1. Не исключено, что приговор прозвучит ещё до Нового года.

– Во всяком случае, судья очень старается, – пояснила Юлия, у которой заседания на этой неделе идут в ежедневном режиме. По словам политика, суд отказывает ей в переносе заседаний даже в случае отсутствия одного из адвокатов. Это, по мнению Юлии, нарушает её право на защиту.

Сегодня суд перейдёт к допросу свидетелей защиты.

– Это участники акции 15 июля и московских протестов 2019 года. – сообщила Галямина. – Думаю, мы сможем доказать, что никаких беспорядков никто не устраивал.