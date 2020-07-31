На Юлию Галямину возбудили уголовное дело по "дадинской" статье

На муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину завели уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов по «дадинской» статье. Об этом сообщают РИА Новости в своем Telegram-канале.

Уточняется, что дело возбуждено в связи с её призывами принять участие 15 июля в «несогласованной акции» движения «НЕТ!», выступающего против поправок к Конституции, по сбору подписей для подачи коллективного иска в Верховый суд с требованием отмены результатов плебисцита. Напомним, что Галямина является одним из лидеров движения. После того как власти отказали в согласовании митинга на Пушкинской площади, движение изменило формат мероприятия, сочтя, что сбор подписей не требует согласования.

Статья 212.1 УК РФ, более известная как «дадинская» статья, заключается в том, что за неоднократное нарушение административных статей человека автоматически без нарушения им уголовного кодекса могут привлечь к уголовной ответственности. Косвенно применение этой статьи ранее запретил Конституционный суд, после чего Ильдар Дадин, первый осужденный по этой статье, был освобожден из колонии. За её полную отмену многократно выступали общественные и правозащитные организации, включая президентский Совет по правам человека, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.